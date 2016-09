Milano: travolge due ragazze all'incrocio e non si ferma, caccia al pirata della Nissan nera 

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Incidente choc nella notte a Milano. La Polizia sta dando la cacciaal pirata della strada che a bordo di una Nissan Qasqai nera si è dato alla fuga dopo aver travolto due ragazze a bordo di un ciclomotore, che sono attualmente ricoverate in gravi condizioni. "L'auto pirata è con la parte sinistra danneggiata e lo specchietto retrovisore esterno di sinistra rotto" hanno fatto sapere gli agenti. La Polizia Locale ha anche diffuso il video dell'investimento dove si intravede l'auto sfrecciare a tutta velocità all'incrocio e proseguire la folle corsa dopo aver investito in pieno le due ragazze. Sono in corso accertamenti attraverso le telecamere di sicurezza. Eventuali informazioni utili per rintracciare il responsabile dell'omissione di soccorso possono essere fatte allo 02.02.08 della Polizia Locale di Milano.

