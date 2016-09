Il produttore di «La bella gente» accusato di truffa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Una produzione cinematografica che doveva essere una collaborazione è finita con l’accusa di truffa per Guido Servino. Il produttore napoletano è finito in aula per le vicende legate ai soldi stanziati dal Mibact per la sua opera del 2009, «La bella gente».

Finito nelle aule del Tribunale di Roma, l’amministratore della X-Film, avrebbe agito illecitamente «nello stipulare il contratto con il Ministero dei Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Cinema».

Il film, per il quale il 51enne produttore avrebbe avuto un finanziamento di 230mila euro dal ministero, sarebbe stato infatti catalogato come un lungometraggio di «interesse culturale».

Usufruendo inoltre di una deroga, l’imputato avrebbe ottenuto «un ulteriore contributo» fino a raggiungere «complessivamente la somma di 450mila euro».

Tutto bene fin qui per la X-Film, se non per il fatto che il contratto con il Mibact avrebbe previsto una clausola. Il produttore avrebbe infatti dichiarato espressamente che il film «sarebbe stato realizzato utilizzando sistemi di ripresa a basso costo tipo hd». Aggiungendo che la stessa società «si sarebbe fatta carico direttamente dei costi di distribuzione avendo destinato la totalità del contributo concesso alla copertura dell’intero costo di produzione».

Ma le cose non sarebbero andate così, per questo per il produttore sarebbero cominciati i guai giudiziari.

Il film infatti non sarebbe stato girato come previsto dal patto, ma «totalmente su pellicola». Neanche la parte dell’accordo relativa alla distribuzione sarebbe stata rispettata. La produzione della pellicola non si sarebbe rivolta a una casa di distribuzione in grado di diffondere il film come negli accordi stipulati in Via del Collegio Romano. Il contratto firmato per mandare il film nelle sale sarebbe stato chiuso con la «Lumiere Group Multimediale, società che non aveva le garanzie minime di natura tecnico/finanziaria per distribuire il film». La vicenda vede nelle parti offese Nicola Borrelli, dirigente responsabile della Direzione Generale Cinema del Mibact, che nello specifico aveva accordato il finanziamento alla casa di produzione.

«La bella gente», film premiato al festival di Annecy nel 2009, vedeva nomi importanti del cinema italiano. Nel cast figuravano fra gli altri Antonio Catania, Elio Germano, Iaia Forte e Monica Guerritore.

Enrico Lupino