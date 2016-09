Caso Melania Rea, Parolisi va in un carcere "vero"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Salvatore Parolisi lascerà il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere nel quale sconta 20 anni di reclusione per l'omicidio della moglie, la ventinovenne Melania Rea. Dopo essere stato cacciato dall'esercito dovrà trovare collocazione in una prigione civile, che è luogo restrittivo senz'altro meno confortevole e verosimilmente più adatto a un giovane uomo accusato di aver inferto 35 coltellate alla consorte. I termini di questo trasferimento saranno decisi questa mattina dalla Procura generale di Perugia. La richiesta di degradazione dall'esercito, per il caporalmaggiore campano sciupafemmine e bugiardo, era stata chiesta dal procuratore generale di Perugia, Giancarlo Costagliola, lo stesso che sostenne l'accusa contro Parolisi quando il procedimento arrivò nel capoluogo umbro, in sede di rinvio per rideterminare la pena. La Corte d'assise d'appello di Perugia aveva comminato a Parolisi vent'anni, al posto dei 30 iniziali. Quando la condanna è divenuta definitiva, il Pg perugino ha chiesto alla Corte la degradazione del condannato dall'esercito. Il sette settembre scorso, il generale Alfredo Rosso, Capo di Gabinetto del ministro della Difesa Pinotti aveva intanto comunicato il «licenziamento» di Parolisi a Gennaro Rea, padre della vittima. «Gentile signor Rea - aveva scritto - le comunico che in data 16 giugno 2016 la Direzione generale per il personale ha decretato la perdita di status militare di Salvatore Parolisi nonché la cessazione del rapporto di impiego con l'Amministrazione della Difesa a far data dal 13 luglio 2016». I termini del trasferimento venivano demandati alla Procura generale di Perugia, che oggi è chiamata ad esprimersi in questo senso. La perdita dello status, per questo rambo di periferia che il 18 aprile 2011 uccise la madre della sua unica figlia nel bosco di Ripe di Civitella, in provincia di Teramo, è pena accessoria indispensabile, secondo la famiglia della giovane vittima. «Un militare che si sia macchiato di un crimine così grave non può restare nell'Esercito», hanno detto più volte Gennaro e Vittoria Rea, aggiungendo che un carcere militare equivale a un hotel a 5 stelle e Parolisi, insomma, merita di stare tra i detenuti civili. Il passaggio (burocrazia giudizaria, lo definiscono gli addetti ai lavori) dovrebbe definire in termini esaustivi l'inchiesta giudiziaria avviata nell'aprile di cinque anni fa, quando l'attraente moglie del caporalmaggiore Salvatore Parolisi, di stanza al 235 reggimento Piceno di Ascoli, scomparve da Colle San Marco, dove era andata col marito e la figlia Vittoria di 18 mesi per una passeggiata pomeridiana. Il suo corpo verrà trovato a 18 chilometri di distanza, nel bosco, due giorni dopo, grazie alla segnalazione anonima di un uomo rimasto senza nome. Parolisi piagnucola in televisione, abbraccia i suoceri, racconta che la moglie si è allontanata per fare pipì e che lui non l'ha più vista. Le indagini smentiscono la sua ricostruzione di quel 18 aprile e svelano che lui s'era fidanzato con una soldatessa e voleva andare a conoscere gli ignari consuoceri in un bell'albergo della costiera amalfitana. Alla sua amante aveva promesso: «Verrò, costi quel che costi».

