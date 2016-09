Cannabis legalizzata, ecco cosa si rischia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



I rischi della legalizzazione della cannabis sono stati al centro di un convegno organizzato ieri a Palazzo Madama. Promotore dell’evento, il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e la sua Italia Protagonista, assieme a Idea di Quagliariello e Giovanardi (intervenuto per un saluto introduttivo), Comunità Incontro, Imago, Comunità Papa Giovanni XXIII. Moderati dalla giornalista Daniela Vergara, sono intervenuti Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, e il professor Rosario Sorrentino, neurologo. Gratteri si è concentrato, soprattutto, nello smontare uno dei mantra cari ai profeti della legalizzazione della cannabis, cioè che questa potrebbe combattere la criminalità organzzata.

«Le mafie - ha spiegato Gratteri - non si impoveriscono legalizzando la cannabis. Solo il 5% dei tossicodipendenti è dipendente dalla cannabis e di questi solo il 25% ha più di 18 anni», dunque «il mancato guadagno sarebbe risibile». Per di più, non crollerebbe neanche il mercato nero, perché, ha detto Gratteri, la cannabis "legale", considerando le spese di produzione, avrebbe dei costi tra i 10 e i 12 euro al grammo, a fronte dei 4 di quella illegale. Rosario Sorrentino, invece, si è concentrato sui danni neurologici, ricordando che «la cannabis è un disinibente», che fa emergere sintomi latenti.

È il caso degli attacchi di panico, e qui il neurologo racconta la vicenda di un’adolescente, curata da lui, che per aver fatto appena pochi "tiri", spinta dal fidanzatino, era entrata in uno sconvolgimento delle percezioni, in un turbine di paure improvvise che è stato difficile far superare.

Gratteri e Sorrentino hanno convenuto sulla necessità di agire nelle scuole, e creare una grande campagna di sensibilizzazione. Tutti argomenti, ha sottolineato Gasparri, «che spazzano via le pretestuose tesi di chi tenta vanamente di legalizzare la cannabis».

Pietro De Leo