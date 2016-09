Assassinate per amore

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Ergastolo e tre mesi di isolamento. È la pena richiesta dal pubblico ministero Angelo Busacca per l'anziano latin lover siciliano Salvatore Di Grazia, ottant'anni, accusato di aver ucciso la ricca moglie Mariella Cimò e di averne poi occultato i resti chissà dove. Quarantacinque gli indizi gravi, precisi e concordanti raccolti contro di lui. L’imputato li ha definiti «quarantacinque barzellette».

È terminata alle 13, ieri mattina a Catania, la requisitoria contro l'ex informatore medico che continua a raccontare le sue verità piuttosto fragili: la moglie, dice, si sarebbe allontanata volontariamente. Lui e lei, un matrimonio appassionato e litigioso durato 43 anni, sullo sfondo di una terra ruvida e bella.

Il mistero si dispiega il 25 agosto di cinque anni fa, a San Gregorio di Catania, un lembo di quieta umanità che guarda in faccia l'Etna. Protagonisti moglie e marito. Lei è ricca, lui ama la ricchezza. Mariella Cimò ha 72 anni, venti cani e quaranta gatti che ospita con amore nella villa di sua proprietà. Non ha avuto figli e su quella piccola comunità di randagi riversa le sue scorte d'affetto. Lui, Salvatore Di Grazia, è per sua stessa ammissione un traditore seriale. Va in giro con il foulard al collo, espone i suoi occhi ghiacciati, coltiva le sue storielle in un locale ricavato nell'autolavaggio che gestisce ma che è proprietà della moglie. La noia e gli impeti non sopiti con l'età lo rendono insofferente.

La mattina del 25 agosto, una mattina di sole e misteri, la coppia litiga: lei è gelosa e vuole vendere l'autolavaggio. Questi i fatti acclarati. Salvatore Di Grazia racconta di essere uscito dalla villa di San Gregorio, di essere tornato alle 20 e di non aver trovato la moglie. Da casa, rivela, mancano biancheria, quarantamila euro ed una borsa. Non sono spariti però i cellulari e l'auto di Mariella Cimò. L'uomo sporge denuncia di scomparsa solo il cinque settembre successivo, su insistenza del nipote della moglie, l'affezionato Massimo Cicero. «Mia moglie è un'adulta e se ne è andata», taglia corto l'anziano dongiovanni, che viene indagato e mesi più tardi arrestato con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere. «Non c'è un cadavere, mi si vuol far pagare il peccato di averla tradita qualche volta. Ma gli uomini sono fatti così, sono naturalmente portati alla poligamia».

L'inchiesta giudiziaria che lo riguarda è di quelle destinate a fare giurisprudenza, perché affluita verso un processo per omicidio in assenza di cadavere. Una fuga? Peccato che le telecamere di una villa vicina a quella dei coniugi Di Grazia non la vedano uscire. Mariella, un'anziana che non rinunciava ai tacchi numero 12, per andarsene avrebbe dovuto avventurarsi attraverso un dirupo o scavalcare una recinzione di cinque metri. In compenso lui viene ripreso mentre entra ed esce (cinque volte) dalla villa, portando all'interno della stessa una misteriosa vasca tonda dove, è l'ipotesi della Procura, potrebbe aver distrutto il corpo della moglie squagliandolo nell'acido. La vasca, neanche a dirlo, non si trova più.

Angela Di Pietro