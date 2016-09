«Ai vigili del fuoco meno grazie e più fatti»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Ca ro Direttore, dopo che la presidente della Camera Laura Boldrini, lo scorso 24 settembre,ha ringraziato pubblicamente i vigili del fuoco ad Arquata del Tronto, siamo stati sommersi da lamentele di nostri colleghi che ci hanno chiesto di far pervenire il loro messaggio alla stessa Boldrini e, di riflesso, al premier Renzi (che abbraccia i vigili del fuoco) e ai ministri Alfano, Madia e Poletti: basta ringraziamenti e pacche sulle spalle se non seguono azioni politiche concrete per sanare la situazione dei vigili del fuoco! Siamo stanchi di politici che ringraziano, promettono e sistematicamente si dimenticano della sicurezza e che ci lasciano "rattoppati" a causa dei tagli sino alla calamità successiva, mentre servirebbero misure legislative per metterci in piena efficienza operativa.

Ai questi politici chiediamo come mai mancano 3 mila Vigili del fuoco dei 32 mila previsti e i mezzi e attrezzature sono logori e insufficienti? Solo ora dopo il terremoto Renzi ha annunciato 100 milioni per nuovi mezzi, ma questo non era un suo dovere preventivo? Ma è la dignità lavorativa dei vigili del fuoco che viene calpestata ogni giorno: il corpo dello stato peggio pagato (300 euro in meno ogni mese) e con meno tutele pensionistiche (per dirne una non abbiamo i 6 scatti concessi alle forze di polizia dall’art. 6bis legge 472 del ’87). I cittadini con cui ho parlato mi dicono che è scandaloso e il governo invece continua a sviare. Il prossimo decreto terremoto sarà il banco di prova per capire se sono parole o fatti. Noi del Conapo siamo già pronti a nuove mobilitazioni.

Antonio Brizzi * ; * Segretario Generale sindacato Vigili Fuoco Conapo