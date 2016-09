In 400 non vogliono le nozze gay La rivolta dei sindaci "obiettori"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Sono circa 400 i sindaci italiani che si rifiutano di celebrare le unioni civili. L’ultimo primo cittadino obiettore di coscienza è Serafino Ferrino. Il sindaco di Favria, Comune in provincia di Torino, si è rifiutato di unire civilmente una coppia di ragazzi omosessuali che si era rivolta a lui per chiedere la celebrazione dell’unione civile. Ma Ferrino si è rifiutato sia di dar seguito alla celebrazione sia di delegare qualcuno a farlo. «Sono cattolico praticante, sono contrario alle unioni gay, ciò non ha nulla a che vedere con gli omosessuali, ma io credo che la famiglia sia fatta da un uomo e una donna per creare dei figli - spiega il sindaco di Favria, che è stato eletto con una lista civica - Chiedo alla nazione di essere obiettore di coscienza. Perché un medico può essere obiettore e io no?». Il sindaco non intende neppure...

Francesca Mariani