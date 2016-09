Diffuso in rete un video hard della sorella di Cristina Buccino

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



E siamo alle solite. Dopo i video di Tiziana Cantone, la ragazza che si è suicidata dopo la pubblicazione di alcuni filmati che la ritraevano durante rapporti sessuali, e le foto rubate alla giornalista Diletta Leotta, dal web trapela anche un video intimo di Maria Teresa Buccino, sorella della più popolare showgirl Cristina Buccino. Come ormai da copione, Il video diventa subito virale: rimbalza da Telegram, Facebook e Twitter iniziando l'inarrestabile effetto di divulgazione incontrollata e incontrollabile. Maria Teresa Buccino si è detta "sconvolta e sotto choc", inoltre ha aggiunto di essere "vittima di una cattiveria gratuita". La giovane si è immediatamente recata alla polizia postale dove ha sporto denuncia penale e da dove sono immediatamente partite le indagini per bloccare la divulgazione del fimato. A quanto appreso la ragazza è stata immediatamente riconosciuta sui social network grazie a un tatuaggio: una farfallina che tutte e tre le sorelle hanno uguale all'altezza dell'inguine. È proprio quel dettaglio a confermare la sua identità e far sì che il video, della durata di quasi tre minuti, sia diventato subito virale. L'altro protagonista del video sarebbe il suo ex fidanzato. Adesso le forze dell'ordine sono al lavoro per capire se sia stato lui a divulgare le immagini o sia solo stato vittima di un attacco hacker.

Redazione online