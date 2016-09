«Solo il governo può sfiduciare Campo Dall’Orto»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Sfiduciare Campo Dall'Orto e mettere un commissario al suo posto? «È un problema interno alla maggioranza di Governo». Non usa mezze parole il consigliere d'amministrazione di Viale Mazzini, Arturo Diaconale, su quanto detto dal deputato del Pd e segretario della Commissione di Vigilanza, Michele Anzaldi in un'intervista sul «Foglio» secondo il quale il Cda «sfiducia» il dg, «poi arriva un commissario, poi si nomina un nuovo amministratore delegato». «La richiesta di Anzaldi di commissariare Dall'Orto è legittima, ma prima voglio capire quali sono gli obbiettivi. La sua - dice Diaconale - è un'intervista pesante che pone il problema all'interno della maggioranza di governo. Lo vuole commissariare la maggioranza? L'ha nominato lei e lo faccia. Io non mi presto a derive che possono portare sconquasso in Rai. Chi lo nomina il commissario? Il Mef? Qualcuno spieghi al cda perché dovrebbe rimuovere l'attuale dg per aprire una crisi al buio, se non si sa che percorso può avere? Ci dicano gli obbiettivi e poi vedremo». Secondo Diaconale, tutto questo è la «dimostrazione che la legge di riforma della Rai è sbagliata e se si pensa che attraverso questa operazione si possa applicare la nuova legge, eliminando il Cda espresso dal Parlamento e facendolo nominare dall'attuale maggioranza di governo per fare un consiglio a propria immagine e somiglianza, allora va fatta una campagna in favore della libertà di informazione».

