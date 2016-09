Semprini alla Rai Azienda condannata

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Assumendo da Sky Gianluca Semprini la Rai ha meso in atto un comportamento antisindacale. È la «sentenza» del Tribunale civile di Roma, sezione Lavoro, giunti in seguito alla denuncia presentata da Fnsi, Usigrai e Associazione Stampa Romana. Il giudice ha riconosciuto due violazioni del Contratto di Lavoro Giornalistico, quelle dell'articolo 34, che regola le funzioni del Comitato di redazione (il sindacato interno della testata), e dell'articolo 6, il quale invece stabilisce che è il direttore a proporre assunzioni e licenziamenti. Quindi ha ordinato la pubblicazione del provvedimento su tre quotidiani nazionali e sul sito della rete televisiva pubblica, che ha annunciato il ricorso.

A spiegare nel dettaglio i termini della questione è il legale che ha assistito il sindacato: «La Rai non ha rispettato le regole in materia di informativa al sindacato. Se noi facciamo passare il principio che le regole a tutela del sindacato possono essere violate dal datore di lavoro, viene meno il principio fondamentale della trasparenza delle informazioni nei luoghi di lavoro, con la conseguente tutela dei lavoratori stessi - spiega Bruno Del Vecchio - L'azione per comportamento antisindacale è prevista dallo Statuto dei Lavoratori e il potere di promuovere questa azione è del sindacato territoriale», aggiunge l'avvocato. Nel caso specifico si tratta del ricorso per la «repressione di comportamento antisindacale» (articolo 28) fatto dall'Associazione Stampa Romana con Usigrai e Fnsi sull'assunzione di Gianluca Semprini come caporedattore a RaiNews24, poi distaccato a Rai3 per condurre «Politics». «Per quanto riguarda il metodo seguito dalla Rai - precisa Del Vecchio - il sindacato ha constatato la violazione di alcune norme del contratto collettivo poste proprio a tutela delle prerogative sindacali, in particolare, tra le altre, l'articolo 34 e l'articolo 6 del contratto nazionale di lavoro giornalistico. L’articolo 34 - specifica il legale - prevede per il sindacato un diritto di informativa anche per quanto riguarda le assunzioni mentre il Cdr di RaiNews è stato informato in maniera non veritiera perché non gli erano state date tutte le informazioni sulla procedura. L'articolo 6 - prosegue - prevede che sia il direttore di testata a proporre l'assunzione. Doveva, quindi, essere il direttore Di Bella a proporre l'assunzione di Semprini, cosa che non è avvenuta. Il Tribunale del Lavoro - fa notare l'avvocato Del Vecchio - non ha detto che l'assunzione di Semprini non è legittima, né poteva dirlo. Noi, infatti, abbiamo chiesto al Tribunale di valutare il metodo seguito dalla Rai per l'assunzione di Semprini perché ritenevamo che avesse violato alcune norme».

Soddisfatti della decisione, ovviamente, i sindacati. «Dopo la delibera dell'Anac» questa «è un'altra prova che le denunce dell'Usigrai, insieme alla Fnsi, per una reiterata violazione delle regole fossero fondate - spiegano - È ormai chiaro che chi parlava di innovazione e cambiamento in realtà sta agendo solo con la presunzione di poter violare le regole. La decisione del giudice terzo riafferma il principio per il quale la Rai deve muoversi in un contesto di regole scritte insieme, nel corso degli anni, tra azienda e sindacato. Ancora una volta ci chiediamo perché debbano essere i cittadini a pagare il conto di questi danni alla Rai Servizio Pubblico». Da parte sua, la rai ha fatto sapere che, come riportato nelle motivazioni del giudice, «il ricorso alla deroga riguardo la normale procedura selettiva per l'assunzione del giornalista è stato legittimo e, dunque, nessuna censura può muoversi alla Rai in ordine alla scelta di non promuovere un job posting per il ruolo di conduttore televisivo». L’azienda pubblica ha dato «mandato ai propri legali per impugnare i capi del provvedimento relativi alla lamentata natura antisindacale della condotta aziendale».

Che succederà ora? Sostanzialmente, niente, almeno per quanto riguarda il ruolo del giornalista assunto. «L'assunzione non è illegittima, non si pone sul piano giuridico la questione del licenziamento di Semprini, che quindi resta in Rai», afferma il consigliere d'amministrazione di Viale Mazzini, Franco Siddi.

Marzio Laghi