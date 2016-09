L’Italicum è già finito nel cestino

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Ancora tu... ma non dovevamo vederci più? L’Italicum, stando a quanto sosteneva Renzi fino a qualche mese fa, era la migliore delle leggi elettorali possibili. Quella, addirittura, che «presto altri Paesi del mondo potrebbero copiarci». Invece il discusso sistema di voto farà la fine di quelle meteore della musica che finiscono col ballare una sola estate. Anzi, peggio, in questo caso il raffinato complesso di regole che avrebbe dovuto «dare un vincitore certo già la sera delle elezioni» non sarà utilizzato neanche una volta. Sacrificato sull’altare della necessità di trovare un accordo con gli alleati di governo e, ancor di più, di evitare una vittoria del MoVimento 5 Stelle sulla scia di quanto già accaduto nei ballottaggio a Roma e Torino.

In qualsiasi modo andrà a finire, di certo c’è che la legge elettorale è tornata a paralizzare per un giorno i lavori parlamentari. Non solo alla Camera, dove in Aula erano in programma proprio la presentazione e la votazione sulle mozioni relative a questo argomento. Ma anche al Senato, dove il dibattito sulla riforma della giustizia penale, in particolar modo per quanto riguarda la prescrizione, è stato piuttosto accidentato proprio a causa di quanto stava accadendo a Montecitorio.

L’aspetto più paradossale della vicenda è che alla fine tanto fermento non ha portato a nulla. Perché l’Aula ha approvato una mozione, quella della maggioranza Pd-Ap, che ha impegnato il Parlamento a una generica «discussione» sulla legge elettorale in vista di «eventuali» modifiche, senza peraltro indicare alcuna scadenza temporale per affrontare l’iter. Un testo talmente annacquato da mandare su tutte le furie la minoranza Dem, che dal premier e segretario Matteo Renzi si sarebbe aspettata qualcosa di più specifico sui tempi e sulle direttrici da seguire per le modifiche. Una rabbia tramutatasi nella decisione di non votare la mozione - al punto che la maggioranza, pur approvando il testo, lo ha fatto con appena 293 voti - e tradotta da Pier Luigi Bersani in metafore più ispirate del solito. Da «nella mozione c’è solo polenta» a «Renzi stia attento perché le volpi a volte finiscono in pellicceria».

La sostanza è che il dibattito sulle modifiche all’Italicum - in primis quella più probabile: lo spostamento del premio di maggioranza dalla lista alla coalizione - entrerà nel vivo solo dopo il referendum costituzionale. Che poi era quello che chiedeva anche la mozione presentata dal centrodestra per una volta a ranghi compatti. Ma sostenuta poi in Aula da pochissimi parlamentari dello stesso centrodestra.

Come detto, nelle stesse ore al Senato andava in scena la votazione sulla riforma della giustizia penale con gli esponenti di Area Popolare che per ben quattro volte, pur essendo presenti in Aula, hanno evitato di rispondere alla chiama ogni qual volta il MoVimento 5 Stelle ha chiesto al verifica del numero legale. È successo per quattro volte, in mattinata e nel primo pomeriggio. Il motivo ufficiale - e in parte veritiero - era la contrarietà degli alfaniani ad alcuni emendamenti presentati dal Dem Lumia che, modificando l’accordo di maggioranza raggiunto a luglio, rischiavano di portare a un generale aumento della prescrizione. Tolti dal tavolo quegli emendamenti, con intervento in prima persona del Guardasigilli Andrea Orlando, sarebbe tornato il sereno, la settimana prossima si voterà sugli emendamenti e il governo non dovrebbe far ricorso alla fiducia. Ma c’è chi dice che l’ostruzionismo dei centristi sia legato anche all’Italicum. Un avvertimento a un premier che, ogni giorno che passa, vede aumentare il numero dei nemici.

Carlantonio Solimene