Il pm Lombardo «Claudio Scajola non è indagato»

«Claudio Scajola non è indagato dalla Procura di Reggio Calabria per associazione segreta collegata alla ’ndrangheta». Lo ha affermato al termine dell’udienza "Breakfast" il sostituto procuratore della Dda reggina Giuseppe Lombardo, ai microfoni di "Sanremo news.it". Venerdì scorso Il Tempo aveva rivelato per l’esistenza di un’indagine a carico di Domenico Sperandeo, agente dell’Aise (ora in pensione), e Franco Ciotoli, poliziotto in servizio presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, per associazione di tipo mafioso «perché in concorso necessario» con Amedeo Matacena, ex deputato forzista condannato in via definitiva per concorso esterno alla ’ndrangheta reggina e latitante da tre anni, Chiara Rizzo e Maria Grazia Fiordelisi, moglie e segretaria di Matacena, Martino A. Politi, considerato il suo factotum, l’ex ministro berlusconiano Claudio Scajola e la sua segretaria Roberta Sacco, nonché Vincenzo Speziali, nipote dell’omonimo senatore Pdl. «Ciascuno (...) - si legge nel capo d’imputazione - prendono parte a un’associazione per delinquere segreta collegata alla ’ndrangheta da rapporto di interrelazione biunivoca al fine di estendere le potenzialità operative del sodalizio (...)».

Redazione online