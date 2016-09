Fermati altri quattro sciacalli

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Agli agenti hanno detto che stavano distribuendo materiale didattico. Invece erano «sciacalli». La polizia di Rieti, nel corso dei servizi predisposti in seguito al terremoto per la prevenzione e la repressione del reato di «sciacallaggio» ha controllato quattro persone extracomunitarie di origini nigeriane a bordo di un veicolo che si aggiravano con fare sospetto nella zona di Amatrice. Gli agenti, insospettiti dall'atteggiamento tenuto dalle persone fermate, perquisivano il veicolo, rinvenendo strumenti «atti ad aprire e forzare serrature». I nigeriani giustificavano la loro presenza sul posto dicendo di dover distribuire del materiale didattico (libri, quaderni e penne) ai ragazzi delle scuole di Amatrice, e facendo vedere qualche quaderno. Ma è servito a poco. I quattro sono stati denunciati e il Questore di Rieti ha emesso nei loro confronti il foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno presso il Comune di Amatrice per tre anni.

Sempre ieri c’è stato l’incontro tra gli agenti della Questura di Rieti e gli alunni delle scuole recentemente colpite dal sisma. La polizia ha consegnato ai ragazzi i diari realizzati per l'anno scolastico 2016-2017. All'interno si trovano due dediche speciali fatte ai giovani studenti dai due atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Elisa di Francisca e Gregorio Paltrinieri.

Redazione online