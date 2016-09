E i truffati dell’Etruria «aspettano» la Boschi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



«Le vittime del Salva-Banche tornano a protestare a Laterina, in provincia di Arezzo nel paese natale della famiglia Boschi, il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi e il padre, Pierluigi Boschi, ex vice presidente di Banca Etruria». L'appuntamento è fissato per domenica 25 settembre in piazza della Repubblica a Laterina, a partire dalle 10.«È trascorso quasi un anno da quel 22 novembre 2015, quando a causa di un decreto del governo migliaia di risparmiatori che avevano sottoscritto obbligazioni sono stati azzerati, fatto senza precedenti nella storia della nostra Repubblica - si legge in una nota di Letizia Giorgianni, presidente dell'Associazione Vittime del Salva Banche, e Silvia Battistelli, portavoce della stessa Associazione - Risparmi privati che sono stati utilizzati per salvare quattro piccole banche tra le quali anche Banca Etruria, che annovera tra gli ex amministratori che l'hanno portata al fallimento anche il padre del Ministro alle Riforme». «Appare quanto mai necessario tornare in quel luogo di protesta anche per una frase decisamente inopportuna pronunciata dalla ministra Maria Elena Boschi a Pistoia di fronte alle contestazioni di un gruppo di risparmiatori, che a suo modo di vedere, erano lì perché non avevano niente di meglio da fare - si legge sempre nella nota - Oltre il danno la beffa, come quella di non veder neppure giustizia nei confronti di coloro che hanno portato la banca sul baratro del fallimento, nulla si è mosso infatti sul versante delle indagini penali verso la responsabilità degli ex amministratori con nomi illustri». «Se ad Arezzo alcune teste sono saltate non sono certo quelle di tali amministratori, ma quelle di persone che qui ricoprivano incarichi, in Questura e Prefettura, rei forse solo di non aver magari impedito le manifestazioni che sono state fatte sul territorio», si legge nella nota dell'Associazione Vittime del Salva Banche. «Come Associazione inizieremo a far pressione sulla procura di Arezzo che sembra assopita non avendo ancora neppure predisposto il sequestro conservativo dei beni degli ex amministratori» conclude Giorgianni.

Leo. Ven.