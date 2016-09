E Ghedini si prende il partito Nervi tesi in Forza Italia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



«Pronto, parlo con il nuovo segretario di Forza Italia?»

«Non esageriamo. Non sono un generale ma un semplice soldato di collegamento al servizio del presidente Silvio Berlusconi. Faccio con piacere lavori di bassa manovalanza all’interno del partito, non di più». Sorridente e meno spigoloso, più politico e meno legale difensore, un inedito Niccolò Ghedini commenta a Il Tempo le voci che lo vogliono nel ruolo di segretario nazionale degli azzurri. A ufficializzare la notizia sarebbe stato il capogruppo alla Camera, Renato Brunetta, che, nel corso di una riunione con i parlamentari eletti in Veneto, avrebbe sciolto il riserbo rassicurando i colleghi: «Da oggi abbiamo un nuovo segretario, un caro amico, si tratta di Niccolò Ghedini». Queste sarebbero state le parole del professore veneziano. La buona, o mala nuova per via del malcontento creatosi all’interno del partito, in men che non si dica ha fatto il giro dei palazzi del potere, rimbalzando tra i forzisti costretti a ingurgitare l’ennesimo Maalox per via di «una scelta non condivisa» come spiega una fonte all’interno del partito.

Di fatto non esiste alcuna nomina ma, a quanto Il Tempo apprende, una delega che Silvio Berlusconi avrebbe firmato nei giorni scorsi in cui si darebbero poteri speciali a Niccolò Ghedini. Sempre presente agli incontri politici - era al tavolo con il leader della Lega Nord Matteo Salvini la sera di lunedì 19 settembre in quel di Arcore - via via si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nel partito berlusconiano che deve rinnovare i vertici. «È vero, ero presente alla riunione, ma, ripeto, sono un semplice mediatore. Silvio Berlusconi in questi giorni non è su Roma, io sono più mobile e dunque riporto le indicazioni del presidente. Faccio quello che ho sempre fatto» dice Ghedini. Fatto sta che oggi è lui l’uomo con il quale il partito deve interfacciarsi per avere indicazioni o accedere ad Arcore. È lui che, incontrando ieri i coordinatori regionali, dove peraltro è stata ufficializzata la nomina di Simone Furlan a capo dell’organizzazione di eventi in vista del referendum, è stato presentato da Sestino Giacomoni come «ufficiale di collegamento». «Non prendiamoci in giro e non inventiamo nuove locuzioni - sbotta furente un big forzista - Ghedini in sostanza è un segretario. È l’unico legittimato a parlare con tutti, non può essere un semplice soldato. Intrattiene rapporti anche con i leader degli altri partiti di centrodestra, insomma si comporta a tutti gli effetti da segretario. Gli manca solo la nomina». Atto che potrebbe arrivare oggi al termine dell’ufficio di presidenza di Forza Italia convocato proprio ad Arcore.

«Sta diventando sempre più un partito azienda - commenta un altro deputato - Ghedini è nella top ten degli assenteisti in Parlamento, non si è mai visto in giro a raccogliere voti, non penso che si possa continuare ad andare avanti così». Il malcontento tra deputati e senatori è tangibile, accusano ingerenze esterne, poco dibattito e scelte calate dall’alto. Resta il dubbio su come si possa conciliare la sempre più rilevante figura politica di Ghedini con la mission di Stefano Parisi. È noto a tutti che tra i due non corra buon sangue e che in diverse occasioni l’avvocato abbia espresso le proprie perplessità sulle capacità di Mr. Chili, facendo felice Renato Brunetta, altro avversario di Parisi. «La rotta di Forza Italia appare ancora poco chiara e sconnessa, per questo si naviga a vista» conclude un senatore.

Francesca Pizzolante