Ad Amatrice i primi rientri a casa

I pochi fortunati che hanno ancora una casa in piedi e agibile potranno tornarci entro questa settimana. Ma sono ancora 3190 le persone assistite nei campi e nelle strutture allestite allo scopo o presso gli alberghi. Intanto proseguono le verifiche di agibilità sugli edifici pubblici e privati nelle aree colpite dal terremoto del 24 agosto. Sono circa 6500 i sopralluoghi effettuati fino ad oggi dai tecnici abilitati Aedes (Agibilità e danno nell'emergenza sismica).

Per quanto riguarda gli edifici privati, mercoledì erano 5643 le schede di valutazione, su edifici non crollati, già compilate dai tecnici. Di questi, che per la maggior parte non si trovano nelle cosiddette «zone rosse» dei borghi colpiti dove i danni sono stati maggiori, 2653 sono stati dichiarati agibili (intorno al 47%) e 315, pur non essendo danneggiati, risultano inagibili per «rischio esterno». Sono 1830, invece, gli esiti di inagibilità (circa il 32%) mentre 845 sono gli immobili temporaneamente o parzialmente inagibili. Rispetto ai sopralluoghi per verificare l'agibilità delle scuole e di edifici pubblici, le verifiche hanno riguardato 754 strutture, di cui 648 plessi scolastici: tra questi ultimi 466 sono stati ritenuti agibili (quasi il 72%) mentre altri tre pur se non danneggiati risultano al momento inagibili a causa di rischio esterno. Gli stabili temporaneamente inagibili sono 117. A questi se ne aggiungono 21 parzialmente inagibili e tre da rivedere per un'ulteriore valutazione. Sono 38 invece gli edifici scolastici inagibili, meno del 6%, e concentrati nei comuni più colpiti. Tra gli altri edifici pubblici oggetto di verifica, infine, sono 71 quelli agibili; 19 quelli che risulterebbero agibili con provvedimenti e tre quelli parzialmente inagibili. Una struttura dovrà essere rivista, mentre sono undici su 106 totali quelle inagibili.

Per quanto riguarda i cittadini, circa 300 si sono spostati negli alberghi a San Benedetto del Tronto in attesa della realizzazione delle soluzioni abitative d'emergenza e 90 presso le abitazioni costruite nel 2009, dopo il sisma, all'Aquila. Sono, inoltre, 110 le persone ospitate in residenze sanitarie assistenziali delle quattro regioni colpite dal terremoto. Entro questa settimana chi, tra gli ospiti, ha una casa che è stata giudicata agibile potrà tornarci. Gli altri potranno usare case che hanno resistito al sisma e sono state offerte da proprietari residenti altrove. E per chi non se la sente di tornare nelle vecchie case che hanno resistito al terremoto, si opterà per alberghi o «cas», contributo per autonoma sistemazione. Infine in tutti i Comuni interessati dell'emergenza vanno avanti i sopralluoghi per scegliere le aree in cui verranno montati i moduli abitativi provvisori, che ad Amatrice e in altri paesi dovrebbero prendere il posto delle tendopoli maggiori. «Abbiamo fatto 6.400 sopralluoghi, di cui 648 nelle scuole, cosa che ha permesso il regolare inizio dell'anno scolastico in tutte le regioni colpite - ha dteto il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio - Gli edifici scolastici agibili sono il 70%, a cui va aggiunto un 20% di scuole agibili con provvedimenti di pronto intervento. Quattro invece le scuole avviate in tendopoli». Circio ha anche detto che 14,5 milioni di euro sono stati raccolti con gli «sms solidali».

Marzio Laghi