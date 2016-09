Una legge contro la discriminazione a scuola

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Arriva da Forza Italia la proposta di legge per l'educazione all'uguaglianza di genere e alla non discriminazione. Una soft law che si sostanzi non in una legge prescrittiva ma in linee guida emanate dal Miur, centralità del ruolo della famiglia nell’ambito del patto di corresponsabilità educativa con le scuole, formazione dei docenti, del personale scolastico e dei dirigenti. Sono i pilastri della proposta di legge di Forza Italia per l’introduzione nelle scuole dell’educazione all’uguaglianza di genere, alla non discriminazione e alla cittadinanza democratica. Il testo, di cui è prima firmataria la deputata e responsabile scuola e università di Forza Italia Elena Centemereo, presidente della Commissione Equality and non Discrimination del Consiglio d'Europa, è stato illustrato oggi in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. «Il taglio della nostra proposta si ispira all'azione del Consiglio d'Europa – ha spiegato Centemero – in cui il tema dell’uguaglianza di genere è legato alla cittadinanza democratica, alla non discriminazione e al contrasto di ogni discorso di odio e di qualsiasi forma di violenza. In questo senso, e nel rispetto dell’autonomia delle scuole, chiediamo che il Governo scelga la strada delle linee di indirizzo e che il Miur emani al più presto linee guida, che saranno poi declinate dalle scuole in progetti concreti, in raccordo con le famiglie. Fondamentale anche la formazione dei docenti e di tutto il personale, da inserire tra le priorità del Piano nazionale di formazione, così come l’istituzione all’interno di ciascuna scuola di un referente di parità e non discriminazione». Per Mara Carfagna, deputata ed ex ministro per le Pari opportunità, l’augurio è che su questo testo si possa arrivare a un sostegno bipartisan, perché le scuole sono una palestra formidabile per l’educazione di cittadini consapevoli, rispettosi dei diritti e delle libertà altrui, e per contrastare i germi della violenza, del pregiudizio e dell’intolleranza».

Leo. Ven.