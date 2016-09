Lei lo lascia e lui la minaccia di pubblicare le sue foto nuda: arrestato

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Lei lo lascia, lui la minaccia di pubblicare alcune sue foto hard. Un 54enne di Pinerolo, Giuseppe D., è stato arrestato dai carabinieri per estorsione nei confronti dell'ex fidanzata. A far scattare gli accertamenti dei militari dell'Arma è stata la stessa donna, 60 anni, che il compagno aveva iniziato a ricattare quando lo aveva lasciato. L'uomo, oltre a minacciarla di divulgare alcuni scatti realizzati durante la loro relazione nei quali compariva senza vestiti, le ha chiesto anche 5 mila euro come risarcimento morale. Questa storia, fortunatamente, non è finita tragicamente come quella di Tiziana Cantone, la 31enne campana che si è suicidata probabilmente perché non ha resistito alla vergogna di vedere in circolazione su web e social i suoi video "hot".

Redazione online