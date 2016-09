Delitto Fortuna,  "Titò" rinviato a giudizio

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Rinviato a giudizio Raimondo Caputo, conosciuto come "Titò, l'uomo accusato dell'omicidio di Fortuna Loffredo, la bimba di 6 anni morta il 24 giugno 2014 nel Parco Verde di Caivano (Napoli) dopo essere caduta dal terrazzo. Il gup ha disposto il rinvio a giudizio per Raimondo Caputo e per la compagna Marianna Fabozzi, accusata di aver omesso i presunti abusi sessuali di Caputo nei confronti delle sue tre figlie. La prima udienza si terrà l'8 novembre davanti alla quinta sezione della Corte d'Assise di Napoli.

Redazione online