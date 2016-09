La terra trema, paura nelle tendopoli

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Una scossa di magnitudo 4.1, con epicentro tra i Comuni di Amatrice ed Accumoli, ha colpito ieri notte l’area in provincia di Rieti già devastata dal terremoto del 24 agosto. La scossa è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 1:24 di ieri notte e a una profondità di 10 chilometri.

Alla nuova scossa ne sono seguite altre, nella stessa zona, le più forti delle quali alle 3:20 e alle 5:30 rispettivamente di magnitudo 3.2 e 3.4. Solo nel Comune di Amatrice sono ancora 850 le persone ospitate nelle tendopoli allestite dalla protezione civile dopo il sisma, di magnitudo 6.0, che la notte tra il 23 e il 24 agosto ha ucciso 297 persone.

Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, è intervenuto ieri mattina ai microfoni di Radiosei, nel programma Buongiorno Capitano. «Questo è un tessuto economico a vocazione commerciale-turistica, speriamo che queste case a tempo arrivino il prima possibile. Stiamo agendo come una squadra smantellata dopo aver vinto uno scudetto, dobbiamo essere bravi a trovare i calciatori giusti. Non avrei mai pensato di essere il sindaco del terremoto, lo facevo quasi per divertimento: il mio lavoro era lo sport (era allenatore dell’Asd Trastevere Calcio)». Quali saranno i tempi per tornare alla normalità? «È importante la fase dallo sgombero delle tende, i miei cittadini sono sfrattati a tempo. In questi 4-5 mesi va ricostruito il tessuto economico, se dai le case poi riparti con la terza fase per rifare il centro Storico dove come sindaco ho poca competenza, anche se spero che prendano in considerazione anche le mie idee. Come detto, l’idea è partire dalla scuola: in questa seconda fase dobbiamo ricreare un’area commerciale, una food e una sportiva a servizio spostata solo di alcuni metri rispetto a dove insiste il nostro campo sportivo attuale. Questo è un paese che può e che deve ripartire. Se sbagli questa seconda fase lo sconforto la fa da padrone. Alcuni hanno perso tutto e in una comunità il morto pesa due volte perché tutti si conoscono».

Proseguono intanto le verifiche di agibilità della Protezione civile sugli edifici pubblici e privati nell’area del cratere. Ieri in campo c’erano 138 squadre di tecnici abilitati Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) e di esperti impegnati nelle verifiche di agibilità post-sismica; in azione anche 52 tecnici a supporto dei Comuni per la gestione delle richieste di sopralluogo. Per quanto riguarda gli edifici privati, sono finora 5643 le schede di valutazione compilate e acquisite che indicano 2653 edifici dichiarati agibili (intorno al 47%) e 315 che, pur non essendo danneggiati, risultano inagibili per rischio esterno. Sono 1830, invece, gli esiti di inagibilità (circa il 32%) mentre 845 sono gli immobili temporaneamente o parzialmente inagibili.

Francesca Mariani