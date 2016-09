Il mostro di Caivano davanti al gup

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Raimondo Caputo, per gli amici «Titò», per i suoi accusatori «il mostro di Caivano», comparirà oggi davanti al Gup Barbara Del Rizzo. L'udienza preliminare, che si svolgerà nella sede di Aversa del Tribunale di Napoli Nord, dovrà servire a stabilire se il quarantaseienne già accusato di aver violentato le tre bambine della sua compagna, debba essere processato in quanto presunto assassino dealla piccola Fortuna Loffredo, precipitata dall'ottavo piano di un palazzo cupo e gonfio di misteri il ventiquattro giugno di due anni fa. Sei anni all'epoca dei fatti, «Chicca» Loffredo risultò essere stata sottoposta ad abusi sessuali ripetutamente. La sua faccina malinconica, ornata da riccioli biondi, è diventata simbolo degli orrori che si sono consumati nel rione di «Parco Verde» a Caivano per anni: crocevia dello spaccio di droga di medio calibro, feudo della camorra, inaccessibile agli estranei. Ma soprattutto inferno occulto in cui si è agitato un corposo esercito di pedofili, così deviato da non riconoscere dogmi né legami di sangue. Fortuna Loffredo, la mattina del 24 giugno di due anni fa era salita dall'amichetta del cuore (una delle tre figlie di Marianna Fabozzi, compagna di Caputo) per giocare. A casa non era tornata più. L'aveva trovata sull'asfalto, come una bambolina di pezza lasciata cadere nel vuoto, un abitante dello stabile 3, scala C. Ad accusare Caputo di aver trascinato Chicca al settimo piano e di averla buttata giù dopo l'ennesima tentativo di violenza sono state le figlie di Marianna Fabozzi. Lui, «Titò», ha rovesciato le carte in tavola: no, ad uccidere Fortuna Loffredo non sono stato io, è stata la mia compagna, con la collaborazione della figlia undicenne.

Perché Caputo ha messo in mezzo la compagna? Ecco perché. Il 27 aprile di un anno prima, stesso stabile e stessa scala, era volato dall'ottavo piano proprio il figlio di Marianna Fabozzi, Antonio Giglio, 4 anni, chissà se anche lui coinvolto nelle turpi attenzioni pedofile dei «grandi». Un incidente domestico, aveva spiegato lei. Ad accusarla di aver volontariamente fatto precipitare il figlio era stata la cognata, Antonella Capozzi. «L'ho vista spostare la serranda per riuscire ad uccidere il figlio», aveva detto. Accuse incrociate e ad una prima riflessione, tutte da approfondire, perché negli episodi omicidiari accaduti a Caivano non c'è linea così definita da poter distinguere i buoni dai cattivi, i bugiardi da quelli che dicono la verità. Marianna Fabozzi, che deve rispondere dell'omicidio del figlio (in altro procedimento giudiziario) e che è accusata di aver chiuso un occhio sulle violenze subìte dalle figlie, pare soffra non da oggi di problemi di natura psicologica. Lui, naturalmente, è quello che è. Prevedibile il rinvio a giudizio, difficile che sia fatta piena luce sulla rete dei pedofili di Caivano, così come sulle morti di Antonio e Fortuna.

Angela Di Pietro