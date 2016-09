Il ddl sul Cyberbullismo «rimandato» alla Camera

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Torna al Senato, per la terza lettura, la proposta di legge «tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo». Il testo era uscito da Palazzo Madama oltre un anno fa, approvato all’unanimità, e ieri è stato approvato in Aula Camera, con 242 sì, 73 no e 48 astenuti, dopo un lungo passaggio nelle Commissioni Giustizia e Affari Sociali. Giovedì scorso era stato approvato l’articolo uno, che sancisce la definizione del fenomeno, ma molti sono stati gli argomenti di contrasto in un percorso tormentato che poi ha portato ad un provvedimento sostanzialmente modificato rispetto alla versione del Senato. Punto della discordia, ad esempio, è stato l’intervento sul raggio anagrafico, allargando la platea delle vittime dai minorenni ai...





