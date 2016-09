Cinque falsi allarmi bomba nei Tribunali

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Cinque allarmi bomba in poche ore, due solo nel tribunale di Latina. Una mattinata di passione, quella di ieri, per le cittadelle giudiziarie di Velletri, Viterbo, Cassino e, appunto, Latina dove è stato segnalato il primo pacco sospetto alle 9. I finti ordigni, rinvenuti e fatti brillare dagli agenti della Scientifica, erano tutti realizzati con sabbia bagnata e ferro. Nel tribunale di Velletri, evacuato e transennato fino alle prime ore del pomeriggio, era stata una telefonata anonima, intorno alle 11, a segnalare la bomba. Nella valigetta, trovata vicino all'ingresso da un vigilantes, c'erano addirittura un timer e candelotti pieni fortunatamente di sabbia. Sul posto sono intervenuti vigili de fuoco, carabinieri della locale stazione, ambulanze e agenti della Polizia Locale che hanno provveduto anche a far uscire gli inquilini dei palazzi nei pressi di piazza Falcone. Al vaglio, in tutti e quattro i casi, i filmati delle telecamere di videosorveglianza all'esterno dei tribunali nel tentativo di identificare quello che, non è escluso, potrebbe essere l'unico responsabile.

Due anni fa, a Roma, un'identità mattinata di terrore con quattro allarmi bomba in poche ore. Anche allora fu una telefonata anonima a segnalare un ordigno in un bar nelle vicinanze della procura, seguita da un'altra che annunciava due imminenti esplosioni alla Corte di Cassazione, una al Mc Donald's in piazza di Spagna e l'ultima in una banca in via del Corso. All'interno del bar Venier in via del Casale Strozzi, davanti al tribunale di piazzale Clodio, i carabinieri trovarono un ordigno incendiario con polvere pirica e accendino all'interno di un sacco nero vicino allo sciacquone del bagno.

Silvia Mancinelli