Arrivano i Gts per la sicurezza degli edifici

Il Soggetto Attuatore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha emanato le procedure tecniche per il funzionamento dei GTS-Gruppi Tecnici di Sostegno per la messa in sicurezza post-sismica degli edifici nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto scorso. Lo ha reso noto il Dipartimento della Protezione Civile spiegando che il Soggetto Attuatore, Claudio De Angelis, è stato nominato il 13 settembre. I gruppi sono stati istituiti per supportare i sindaci dei comuni delle quattro regioni colpite dal terremoto «allo scopo di valutare le misure urgenti per mettere in sicurezza gli edifici a salvaguardia dell’incolumità pubblica e per ripristinare i servizi essenziali - spiega ancora la Protezione Civile -. Le procedure seguono la circolare emanata dalla Direzione di Comando e Controllo il 15 settembre 2016, in cui sono state fornite le prime indicazioni sulla gestione degli interventi di messa in sicurezza temporanea post-sismica degli edifici e sull’attività dei Gruppi Tecnici di Sostegno». L’obiettivo delle procedure, analogamente a quelle indicate dalla Dicomac, è di «rendere il più possibile sicuri i percorsi verso gli edifici agibili e permettere l’avvio dell’opera di consolidamento degli edifici inagibili. In questa fase è fondamentale rendere accessibili le principali strade che al momento risultano interdette».

Redazione online