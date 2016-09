«Altri consulenti, indagine lampo»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



«Presto nuovi consulenti affiancheranno il professor Antonello Salvatori per velocizzare il più possibile i dissequestri nelle aree colpite dal terremoto». Il procuratore capo di Rieti e responsabile dell’inchiesta nell’ambito della quale si indaga per disastro e omicidio colposo, sottolinea che l’obiettivo è fare tutto bene, ma anche il più rapidamente possibile, per svincolare già in settimana gran parte degli edifici crollati le cui macerie sono state sequestrate. Rimarranno bloccati solo i resti delle case utili a fini investigativi, «che a fronte di oltre cento abitazioni sequestrate - spiega Saieva - sono tra il 10 e il 20 per cento». Il team di consulenti della procura ha 60 giorni per consegnare la relazione finale su questo gruppo di case, ma anche in questo caso non è escluso che tutto si chiuda in tempi rapidi.

«L’inchiesta è in corso, potrebbero emergere episodi penalmente rilevanti, come successe dopo il terremoto dell’Aquila, ma potrebbe anche non emergere alcun reato», ha precisato Saieva. Quella dell’omicidio colposo è «un’ipotesi che non trascuriamo, ma non è scontato che si profili - aggiunge Saieva - e non è escluso che quanto successo sia da attribuirsi piuttosto alla tipologia del patrimonio immobiliare italiano. Se non ci fossero responsabilità penali specifiche, non ci sarebbe proprio niente da fare per evitare tali disastri, a parte una buona prevenzione». Per il momento nei fascicoli aperti dalla procura non ci sarebbero indagati. Intanto il comune di Amatrice ha chiesto alla Procura di ricevere copia dei dati amministrativi contenuti nel server ritrovato sotto le macerie del municipio, nonché di ottenere il recupero delle immagini di video sorveglianza situate in varie zone del comune e, soprattutto, dei dispositivi di rilevazione sismica posti dall’Ingv, sin dal 2009, nella scuola Capranica.

Fra. Mar.