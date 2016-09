Zoro Bianchi: "Basta polemiche Con la polizia stima e rispetto"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



«Il calcio d’inizio con Alfano è stato nel 2014 con la vicenda degli operai di Terni a Roma, ma noi di Gazebo non siamo contro le forze dell’ordine. Dire questo è uno sbaglio»: Diego «Zoro» Bianchi presenta la quinta edizione di Gazebo, in onda da questa sera alle 20,10 su Rai3, e non si sottrae alla polemica sollevata da Il Tempo sulla sua fissazione di attaccare quotidianamente il ministro dell’Interno. «Ho letto l’articolo del Tempo - afferma - accidenti, mi sono detto, neanche cominciamo e già scrivono di noi», poi sdrammatizza con l’immancabile battuta, indicando chi scrive: «Questo me lo portate via». Poi puntualizza: «Su quell’articolo voglio dire due cose: ricordava tante occasioni nelle quali abbiamo parlato di Alfano, però nell’articolo non c’era la volta che il nostro video smentì la sua versione in merito ai, chiamiamoli tafferugli, a piazza Indipendenza, con gli operai delle acciaierie di Terni. E poi c’era scritta una cosa non vera: che noi siamo contro le forze dell’ordine. Non è vero, con la polizia, in strada c’è un rapporto di reciproco rispetto, nel quale ognuno sta al posto suo». La vicenda risale al 29 ottobre 2014, gli operai dell’Ast sfilavano a Roma per protestare contro il licenziamento di 537 dipendenti. Ci fu un...

VUOI CONTINUARE A LEGGERE? CLICCA QUI

Antonio Angeli