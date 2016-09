Uccisa a bastonate. Fermato il marito, famoso dermatologo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Era geloso, terribilmente geloso. E alla fine non è più riuscito a controllare quell’impulso più forte di lui e l’ha uccisa. È morta a bastonate Giulia Ballestri, 40 anni, trovata senza vita l’altra notte all'interno di una villa di famiglia a Ravenna, in zona Giardini pubblici a Ravenna. Il marito, un famoso dermatologo fiorentino, Matteo Cagnoni, 51 anni, è stato fermato dalla polizia.

La coppia si stava separando ma viveva sotto lo stesso tetto. La donna, una bella signora di buonissima famiglia, era intenzionata a divorziare. L’altra notte, quando la Squadra mobile di Firenze si è recata nella villa dei genitori di Cagnoni, il 51enne è fuggito uscendo da una finestra al pieno terra ed è scappato a piedi. Raggiunto l'argine del torrente Mugnone, è stato raggiunto da un agente che lo ha afferrato per la camicia, ma è riuscito a liberarsi e far perdere temporaneamente le proprie tracce. È stato bloccato alcune ore dopo quando è tornato a casa dei genitori, credendo che non ci fossero più i poliziotti.

L'arma del delitto, un bastone di legno, è già stato recuperato dagli inquirenti e presenta molte tracce di sangue. Gli inquirenti non escludono che l’uomo avesse intenzione di fuggire all’estero con i tre figli avuti dalla moglie. Nella villa dei genitori di lui è stata sequestrata una cifra importante in denaro contante, soldi trovati in una giacca del 51enne, il suo passaporto e quelli dei figli.

F. M.