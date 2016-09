Dal Friuli arrivano i primi container

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Il Friuli Venezia Giulia in soccorso di Amatrice. Sono arrivati ieri nella cittadina colpita dal violento sisma lo scorso 24 agosto i primi moduli abitativi donati dall’impresa Danieli di Buttrio agli agricoltori e agli allevatori del comune in provincia di Rieti. Si tratta di 70 moduli, del valore complessivo di 350 mila euro, ciascuno di 16 metri quadri dotati di bagno e servizi. Una manna dal cielo che allontana, almeno per il momento, le nubi delle proteste. Proprio nei giorni scorsi era montata la polemica dei titolari delle aziende agricole che non hanno intenzione di abbandonare il bestiame per spostarsi verso il mare o in strutture messe a disposizione per far fronte all’emergenza casa. Oggi qualcosa cambia, nei prossimi giorni, non appena verranno definite le localizzazioni, la Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia farà arrivare altri prefabbricati della Danieli: un’operazione logisticamente complessa a causa di una...

VUOI CONTINUARE A LEGGERE? CLICCA QUI

Francesca Pizzolante