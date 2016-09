Rischia otto mesi di reclusione il presunto marito della «Lollo»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Rischia 8 mesi di reclusione l’aspirante marito della quasi 90enne Gina Lollobrigida. È questa la richiesta della pm Claudia Terracina fatta ai danni dell’imputato, l’imprenditore spagnolo Francisco Javier Rigau Rafols.

I reati contestati dall’accusa sono di falso, in riferimento alla contraffazione dell’atto notarile che certificava la Lollobrigida come sposa dello spagnolo, e truffa consumata.

La pistola fumante della vicenda giudiziaria è proprio in quell’atto firmato dalla diva protagonista di «Venere Imperiale» e altre pellicole celebri negli anni del Dopoguerra.

L’imputato, 35 anni più giovane dell’attrice, avrebbe indotto in «errore Luigina Gina Lollobrigida - recita il capo d'imputazione - convincendola a ratificare a Roma, con dichiarazione resa davanti al notaio Franceschini, il matrimonio contratto con Rigau in data 29 novembre 2010 per conto della sua procuratrice Maria Del Pilar Guimerà Gabilondo».

Come ripetuto dalla Lollobrigida nelle udienze passate, lei sarebbe stata all’oscuro del fatto che l’atto fosse un documento che ratificava le nozze con Rafols, il quale parrebbe non aver nemmeno parlato di matrimonio.

L’attrice nativa di Subiaco infatti credeva di mettere la penna sui fogli necessari a cause civili che dovevano essere celebrate in Spagna contro dei giornali di gossip.

Secondo l’accusa, contraendo matrimonio, l’imprenditore spagnolo «realizzava un consistente ingiusto profitto, consistito nella acquisizione piena dello status giuridico del coniuge (di persona estremamente facoltosa) e dei relativi diritti alimentari e successori, con correlativo danno della signora Lollobrigida nei confronti della quale sorgevano, a sua insaputa, gli obblighi derivanti dal matrimonio».

Grazie a quella firma l’imputato avrebbe contratto matrimonio a Barcellona con una donna destinataria della procura, che avrebbe sposato Rafols facendo le veci della Lollobrigida.

L’attrice, sposa ultraottantenne a sua insaputa, in realtà conosceva Rafols e, secondo le deposizioni della stessa «Lollo» in aula, i due sarebbero andati molto vicini al matrimonio in passato.

L’imprenditore e la star del cinema si sarebbero incontrati infatti a una cena di beneficenza a Montecarlo nel 2004 e due anni dopo avrebbero dovuto contrarre matrimonio a New York, salvo un ripensamento dell’attrice, che cambiò idea all’ultimo.

La smentita delle nozze con la Lollobrigida e il pretesto di una causa civile in Spagna contro un avvocato avrebbero dato a Rafols il pretesto ideale per il raggiro dell’attrice quasi 90enne.

Enrico Lupino;