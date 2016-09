Ostaggio dei terroristi islamici o prelevati da bande di ladroni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Il rapimento dei due italiani in Libia avvenuto ieri è solo l'ultimo di una lunga serie che si sono verificati nella patria che fu del colonnello Muammar Gheddafi e che ora viene contesa fra più governi e più parlamenti, alle prese con l'Isis di Al Baghdadi e impegnati anche a scontrarsi fra di loro. Il 19 luglio 2015, ad esempio, Fausto Piano, Salvatore Failla, Gino Pollicardo e Filippo Calcagno, dipendenti della ditta Bonatti di Parma, sono stati sequestrati e tenuti prigionieri per mesi.

Fin da subito l'intelligenza italiana ha accreditato l'ipotesi che colpevoli del sequestro fosse una delle tante milizie della galassia criminale che imperversa nel Paese, intenzionata a ricavare dei soldi grazie al riscatto. La preoccupazione conseguente era che venissero ceduti, singolarmente o in blocco, ad uno dei gruppi legati all'Isis. Dopo otto mesi di prigionia, il 3 marzo 2016, due di loro, Piano e Failla, sono rimasti uccisi nella zona di Sabrata durante un conflitto a fuoco fra le forze di sicurezza e un gruppo di miliziani dello Stato Islamico. Secondo un testimone, i nostri connazionali sarebbero stati usati come scudi umani dai jihadisti dello Stato islamico. Gli altri due sono stati liberati nelle stesse ore.

Il 17 gennaio del 2014 la stessa sorta è toccata a due operai calabresi, Francesco Scalise e Luciano Gallo, rapiti da un gruppo armato mentre si trovavano a pochi chilometri dal villaggio di Mrtoph, vicino Derna. I due si erano recati in Libia da pochi giorni e lavoravano per un'impresa edile, quando degli uomini armati li hanno bloccati mentre, col loro furgone, si stavano avvicinando al cantiere. Il mezzo con gli attrezzi da lavoro è stato trovato abbandonato, in una zona isolata, da alcuni operai della General World, l'impresa della quale Scalise e Gallo erano dipendenti. Poco meno di un mese dopo entrambi sono stati rilasciati per merito di un'azione messa in atto dalle autorità libiche e italiane.

Ancora nel 2014, ma in piena estate, anche un altro tecnico specializzato nel settore delle costruzioni, Marco Vallisa, di Cadeo, nel piacentino, è stato sequestrato. La dinamica del rapimento è rimasta avvolta da molti punti interrogativi. Anche in questo caso si è pensato immediatamente a un rapimento allo scopo di estorsione. In quei terribili giorni due tecnici stranieri sono stati liberati, ma la Farnesina ha assicurato: «Le attività per arrivare quanto prima a una conclusione positiva della vicenda che riguarda Vallisa, stanno proseguendo». Il 13 novembre dello stesso anno il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni ne ha annunciato la liberazione: «Un risultato che è il frutto di un gioco di squadra dell'Unità di crisi del ministero degli Esteri, dei nostri servizi d'informazione e dell'ambasciata d'Italia a Tripoli».

Il 23 marzo del 2014 è toccato al veneto Gianluca Salviato, impegnato nella realizzazione degli impianti depurativi a Tobruk per un'impresa di Udine. Malato di diabete e privo dei medicinali necessari a tenerlo in vita, la preoccupazione per Salviato è da subito molto alta. Ma pochi mesi dopo, il 16 novembre, è ancora la Farnesina, insieme alla Cooperazione Internazionale, a dare l'annuncio della sua liberazione. Cinque anni fa, infine, nell'agosto del 2011, nelle mani dei rapitori sono finiti anche quattro giornalisti: Claudio Monici di Avvenire, Domenico Quirico della Stampa, Giuseppe Sarcina ed Elisabetta Rosaspina del Corriere della Sera. Quarantottore dopo il sequestro, due giovani hanno compiuto un'irruzione nella casa privata dove erano tenuti prigionieri, a Tripoli. «Siamo stati liberati da lealisti. C'erano due gruppi differenti, non erano soldati regolari, ma neanche civili. Erano miliziani», è stato il commento di Sarcina poco dopo la ritrovata libertà. Seguito da quello di Quirico: «Sono vivo, vegeto e libero. Adesso sto bene, fino a un'ora fa pensavo di essere morto. Ci hanno salvato due libici, due ragazzi a cui dobbiamo tutto». Ma proprio Quirico verrà rapito una seconda volta, in Siria nel 2013, e stavolta rimarrà nelle mani dei sequestratori per cinque infiniti e drammatici mesi.

Luca Rocca