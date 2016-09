Il Cda Rai tenta di dribblare i rilievi Anac

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Poteva essere una giornataccia per i vertici Rai, ma alla fine, contro le nomine varate da Antonio Campo Dall’Orto e contro i maxistipendi dei dirigenti non c’è stato alcun documento duro da parte del consiglio di amministrazione che appare, per usare un eufemismo, non proprio soddisfatto di essere stato spogliato dei suoi antichi poteri. «Non ci sto a diventare capro espiatorio in una vicenda in cui la corruzione non centra nulla», ha commentato il consigliere Carlo Freccero, dopo una seduta del cda durata quattro ore. Il Consiglio di amministrazione della Rai si è riunito ieri sotto la presidenza di Monica Maggioni e ha esaminato la ben nota delibera inviata dall’Autorità nazionale anticorruzione di Raffaele Cantone, che ha messo in forse la regolarità di un bel gruppo di assunzioni. «Il Consiglio ha valutato positivamente la relazione del Direttore generale Antonio Campo Dall’Orto - recita il comunicato diffuso dal cda dopo la seduta - che ha illustrato in maniera esaustiva le posizioni oggetto dei rilievi contenuti nella delibera dell’Anac». E ancora: «L’analisi del documento emanato dall’Autorità Anticorruzione ha visto i consiglieri...

A.A.