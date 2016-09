Hackerato il cellulare di Diletta Leotta, le sue foto sexy finiscono sul web

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Per qualcuno il cloud è il futuro. Un luogo imprecisato sulla rete dove poter stipare una montagna di informazioni protette da una password, lontano da occhi indiscreti. Ma è proprio lì, invece, che gli hacker trovano pane per i loro denti. L'ultima vittima è Diletta Leotta, presentatrice di Sky Sport diventata famosa, oltre che per la sua bellezza, per la bravura con cui conduce il programma sportivo dedicato alla Serie B.

Ebbene, una decina di foto di lei nuda o in topless, sono state "rubate" dal suo archivio online e pubblicate sul web, a disposizione dei guardoni del web. In un primo momento si era parlato di qualcuno che aveva violato il suo smartphone, ma c'è anche chi parla della "vendetta" di un ex fidanzato. Appena appresa la notizia la ragazza è corsa a denunciare il "furto" alla Polizia Postale diffidando chiunque dalla diffusione e dalla pubblicazione delle sue foto intime. Intanto, però, gli scatti hanno cominciato a fare il giro del web diventando virali. L'hashtag #Leotta è entrato nei trend topic su Twitter. E fa un certo effetto pensare che questo è lo stesso Paese che, solo due giorni fa, si indignava davanti alla morte di Tiziana Cantone .

Redazione online