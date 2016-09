«Dama bianca poco di buono» E Pippo Baudo va in tribunale

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



«Questa ragazza seguiva i politici all’estero, era impiegata addirittura alla Regione a Roma, e l’hanno beccata a Fiumicino con 25 kg di eroina. Questa mig…a!». Interpellato dal programma «La vita in diretta», Pippo Baudo non aveva risparmiato aggettivi poco signorili nei confronti di Federica Gagliardi, la famosa «Dama bianca» arrestata per aver tentato di importare droga dal Sud America. Una frase pronunciata in casa Rai e ribadita su La7 e Radio 24. Una frase che adesso rischia di costringere il presentatore televisivo a sedersi sul banco riservato agli imputati, in un'aula del tribunale penale di piazzale Clodio. Oggi infatti Pippo Baudo, in veste di indagato, sarà giudicato dal giudice per le indagini preliminari Costantino De Robbio. Secondo la procura di Roma, che ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti della star del piccolo schermo, l'indagato avrebbe diffamato Federica Gagliardi, ex collaboratrice 33enne della regione Lazio arrestata il 13 marzo del 2014 mentre tornava da Caracas con la valigia piena di droga, e successivamente condannata in primo grado a 3 anni e 4 mesi di reclusione. La frase della discordia, quella che rischia di far sostenere a Pippo Baudo un processo per diffamazione, fu pronunciata proprio nel 2014, quando erano trascorsi appena pochi giorni dall'arresto della Dama Bianca, oggi ai domiciliari in attesa del processo di appello. Ma la donna, nota anche perché nel 2010 partecipò, in sostituzione di un'altra segretaria del Presidente del Consiglio, al G8 in Canada scendendo dall'aereo di Stato con un vestito bianco (che le costò l'attuale soprannome), non ha mai digerito le offese proferite dallo storico presentatore Rai. E così dopo la rabbia è scattata la denuncia, quindi le indagini condotte dalla procura di Roma e la conseguente richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Pippo Baudo. Effettivamente il presentatore è noto anche per le sue espressioni «forbite». E non è neanche la prima volta che l'indagato si ritrova faccia a faccia con la giustizia: già nel 1998, ad esempio, Baudo venne coinvolto in un procedimento condotto dalla procura di Milano e relativo ad alcuni sponsor presentati in maniera illecita nella tv nazionale. In quell'occasione, al fianco del presentatore, erano state indagate anche Mara Venier e Rosanna Lambertucci. Tutti gli indagati patteggiarono la pena. E adesso, il 13 volte presentatore del Festival di Sanremo, si ritrova nuovamente in tribunale. Naturalmente si tratta di reati più lievi e oggi, in aula, la difesa del vip avrà la possibilità di raccontare la «verità» del presentatore.

And. Oss.