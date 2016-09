Colpiti i camion degli aiuti Onu I morti sono 12

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Fine della tregua in Siria. Diciotto camion del convoglio di aiuti sono stati colpiti ieri sera nella provincia di Aleppo. Il bilancio è tragico: dodici operatori umanitari sono rimasti uccisi in seguito all’attacco. Lo ha reso noto l’osservatorio per i diritti umani. Jan Egeland, coordinatore degli aiuti umanitari dell'ufficio dell'inviato dell'Onu per la Siria, ha detto che il convoglio è stato bombardato. «È scandaloso - ha aggiunto - che sia stato attaccato mentre scaricava gli aiuti». I 18 camion colpiti facevano parte

di un convoglio di 31 mezzi carichi di aiuti umanitari per

78mila persone. Meta del viaggio era la città di Orum

al-Kubra, nella provincia di Aleppo. L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha anche affermato che i 12 morti sono volontari della Croce Rossa e autisti dei 18 camion colpiti dai raid aerei. «Siamo choccati - ha affermato la portavoce della Croce Rossa Ingy Sedky - per la brutalità contro una missione umanitaria

Secondo gli osservatori, i bombardamenti odierni nella regione di Aleppo avrebbero causato 32 morti. Aleppo è sotto il controllo dei ribelli anti Assad (foto) e i raid aerei sono stati condotti dall'aviazione del regime.

Redazione online