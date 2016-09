Bettini contro il Pd «balcanizzato dal 2009»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Dai contatti telefonici tra Paola Muraro e Salvatore Buzzi, fino alla testimonianza dell’europarlamentare Goffredo Bettini. L'ennesima udienza del processo Mafia Capitale, celebrata ieri nell'aula bunker del penitenziario di Rebibbia, scuote i palazzi della politica romana. Non solo perché il dirigente Ama Marco Casonato ha contestualizzato le telefonate avvenute tra l'attuale assessore all'ambiente di Roma Capitale e il ras delle coop rosse definendole «normali telefonate di lavoro», ma anche perché l'ex braccio destro di Walter Veltroni, Goffredo Bettini, ha puntato il dito contro il Partito Democratico spiegando che già dal 2009 il partito del premier Matteo Renzi sarebbe stato «balcanizzato» ed «esasperato da correnti e personalismi».

L'europarlamentare Dem ha affermato di aver ricevuto dalla coop 29 giugno un contributo di diecimila euro «per la mia candidatura alle Europee». «Un bonifico - ha rivelato Bettini - che non ricordo se fu fatto alla campagna elettorale o all’associazione che mi sostiene, so però con certezza che è stato registrato». «Fu un atto di liberalità - ha continuato il testimone - è una cosa naturale e legittima che le coop sostengano le candidature importanti della sinistra. Il problema è lo scambio, la liberalità diventa un’altra cosa quando c’è uno scambio, ma questo è compito dei giudici».

E ancora: «dopo il 2009 ho scritto un libro per segnalare un degrado nel partito - ha affermato Bettini - Sono un garantista, ma devo dire che non dovevamo aspettare giudici, tutto si vedeva già a occhio nudo, dal centro alla periferia nessuno risponde più a nessuno. Personalismi, capibastone, tutti autocentrati con l’assillo di non perdere posizione». Poi le critiche: «Un partito balcanizzato - sottolinea l'uomo ripercorrendo lo scritto del 2010 - Non c’è più il regno del leone ma della volpe. È un campanello d’allarme che va suonato. Ai giudici il compito di colpire i corrotti, ma non servono i giudici per capire come la corruzione sia diventata la forma normale del rapporto tra politica e impresa. E nessuno può pensare che questa corruzione si fermi sulla soglia del centrosinistra». Il politico ha anche chiarito i suoi rapporti con Salvatore Buzzi: «Mi ricordo di averlo incontrato solo in due occasioni pubbliche, in occasione della presentazione di un mio libro di lettere con Pietro Ingrao, e un’altra volta perché mi interessava conoscere Pino Pelosi. Insieme a Borgna eravamo grandi amici di Pasolini e siamo sempre stati convinti che non sia stata una persona sola ad ucciderlo».

Sul ras delle coop considerato il vertice, insieme a Massimo Carminati, della presunta organizzazione mafiosa, Bettini ha spiegato: «Non so se Buzzi avesse la tessera del partito, ma sicuramente era considerato un militante, prima del Pci poi della sinistra. Era considerato una persona meritevole, espressione dell’area politica dalemiana-bersaniana. Un’area a me ostile». Diversi invece i rapporti con Carlo Guarany, collaboratore di Buzzi: «Una volta - ricorda il politico - Guarany mi accennò a un progetto sociale sull’accoglienza degli immigrati, in Sicilia. Non lo feci parlare, gli dissi di rivolgersi a qualcun altro».

Il dirigente Ama Casonato invece ha spiegato di essere a conoscenza dei contatti «lavorativi» tra Buzzi e l'assessore della giunta Raggi Paola Muraro. Il legale di Buzzi, Alessandro Diddi, ha anche spiegato che l'oggetto delle telefonate tra i due riguardava alcuni sopralluoghi negli impianti di Rocca Cencia e di via Salaria, oltre che «chiarimenti dopo la decisione della commissione aggiudicatrice». «Insomma - conclude il penalista - non si può dire più di una turbativa d'asta».

Andrea Ossino