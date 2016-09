La terra non smette di tremare

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Trema ancora la terra nel centro Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 3.55 tra Lazio e Marche. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro 4 km da Accumoli, 5 da Amatrice (Rieti) e 11 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). Un'altra scossa di magnitudo 2.5 è avvenuta nella stessa zona alle 4.08, mentre una di magnitudo 2.7 è stata registrata alle 4.34 tra Norcia (Perugia) e Accumoli; alle 23.45 di ieri una di magnitudo 2.6 tra Castelsantangelo sul Nera (Macerata) e Norcia. Non si hanno segnalazioni di nuovi crolli. Tutto questo mentre nelle zone colpite dal violento sisma che lo scorso 24 agosto ha devastato numerosi comuni si prova ad andare avanti. La conta dei danni è assai lunga e interessa non solo i privati ma anche numerosissime aziende agricole. Il problema della gestione del bestiame sta assumendo proporzioni notevoli aggravate dal fatto che, come è stato reso noto in questi giorni, dalla prossima settimana verranno smantellate diverse tendopoli. Ad Amatrice la data dello sgombero del campo è fissata per venerdì 23 settembre. A quasi un mese esatto dal sisma tra gli agricoltori c’è molta incertezza sul futuro della gestione del proprio bestiame. C’è chi è fortunato e non ha subito danni e dunque potrà continuare a restare nella propria abitazione e chi, purtroppo, è stato costretto ad andare in tenda. Per loro, in queste ore, si sta progettando un piano d’intervento. Nel frattempo a Sommati, una delle frazioni di Amatrice, è stata allestita una tensostruttura per la conservazione di mangimi e foraggi. La notizia è sulla pagina Facebook della rivista del Dipartimento di protezione civile. La struttura oggi sarà visitata dal ministro alle politiche agricole Maurizio Martina e dal presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo e rientra tra le iniziative promosse dalla stessa Coldiretti a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma. Il tendone, che occupa una superficie di circa 200 metri quadrati, servirà a conservare i mangimi e i foraggi necessari per garantire l'alimentazione degli animali durante l’inverno. A tal proposito il commissario alla ricostruzione Vasco Errani ha incontrato, insieme al capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e al sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, i titolari delle aziende e delle attività agricole del paese per fare il punto sulla situazione e pianificare interventi di supporto e sostegno in linea con le politiche già messe in campo fino ad ora. Nel corso dell'incontro, che si è tenuto ieri pomeriggio presso il centro operativo comunale (Coc) di Accumoli, sono stati analizzati anche i primi esiti delle verifiche di agibilità delle strutture che ospitano le aziende agricole del territorio. Nei casi in cui l'esito delle verifiche dia esito positivo sarà possibile, da parte degli agricoltori e degli allevatori, rientrare nelle abitazioni. Mentre per i casi differenti sono allo studio iniziative di supporto specifiche. Mentre le associazioni di categoria fanno di tutto per evitare ulteriori danni alle aziende agricole, proseguono le verifiche di agilità degli immobili. Sono circa 5.473 i sopralluoghi effettuati dai tecnici abilitati Aedes (Agibilità e danno nell'emergenza sismica) e da tecnici a supporto dei comuni. Le schede di valutazione per gli edifici privati sono 4723: 2274 edifici sono stati dichiarati agibili (poco meno del 50%) mentre 250, pur non essendo danneggiati, risultano inagibili per rischio esterno. Sono invece 1.486, gli edifici inagibili (poco più del 30%) mentre 713 sono gli immobili temporaneamente o parzialmente inagibili. Invariati i numeri relativi ai sopralluoghi sugli edifici pubblici: finora sono state eseguite 750 verifiche, di cui 648 edifici scolastici: tra questi ultimi 466 sono stati ritenuti agibili e 38 inagibili, circa il 6% del totale. Tra gli altri edifici pubblici oggetto di verifica, infine, sono 71 quelli agibili, più uno agibile ma inagibile per rischio esterno; 19 quelli che risulterebbero agibili con provvedimenti e tre quelli parzialmente inagibili. Una struttura necessita di essere rivista, mentre sono sette su 102 totali quelle inagibili.

Francesca Pizzolante