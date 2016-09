Donna uccisa a bastonate Fermato il marito

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Nuovo caso di femminicidio in Italia. Il cadavere di una donna di 40 anni con il cranio fracassato è stato ritrovato la scorsa notte all'interno di una villa a Ravenna. La donna si chiamava Giulia Ballestri e apparteneva ad una delle famiglie più in vista di Ravenna, una dinastia di medici. Madre di tre bambini, era nota anche per la sua bellezza ed eleganza. È stata ritrovata in una delle tante ville di famiglia, al momento disabitata. Secondo i primi rilievi potrebbe essere stata uccisa da un corpo contundente. Poche ore dopo la polizia di Ravenna ha fermato il marito, Matteo Cagnoni, 51 anni, un noto dermatologo diventato famoso per le sue apparizioni in televisione. L'uomo è stato arrestato a Firenze, città di cui è originario, con l'accusa di omicidio aggravato e di occultamento di cadavere (il corpo della donna è stato ritrovato in uno scantinato). I due si stavano separando e lei voleva il divorzio.

La dinamica A quanto si apprende Giulia è stata presa a bastonate, trascinata giù per le scale e quindi finita nello scantinato. L'assassino ha infierito sul suo corpo, colpendo ripetutamente la testa con "violenza quasi inaudita", ha raccontato il procuratore capo di Ravenna, Alessandro Mancini. L'arma del delitto, un bastone di legno, è stato recuperato dagli inquirenti. La vittima aveva addosso solo un reggiseno. Non è ancora chiaro quando sia successo, ma secondo il medico legale la morte risale a circa 72 ore prima del ritrovamento del corpo. La donna aveva contatto per l'ultima volta la sua famiglia risale a giovedì sera, quando aveva inviato un messaggio al fratello.

L'arresto E proprio il fratello di Giulia è stato colui che ne ha denunciato la scomparsa. L'uomo si è insospettito dopo aver trovato l'auto della donna in via Giordano Bruno davanti a casa con le portiere aperte. A quel punto la polizia ha controllato tutte le proprietà della famiglia arrivando anche a quella dove c'era il cadavere della 40enne. La villa, disabitata in questo periodo, era chiusa a chiave con allarme inserito, e ad avere le chiavi erano solo Giulia e il marito. A quel punto gli agenti hanno fatto irruzione nella casa dei genitori di Cagnoni a Firenze. Vedendoli il 51enne è scappato. Per alcune ore è anche riuscito a far perdere le proprie tracce, ma quando è tornato a casa credendo che non ci fossero più poliziotti, è stato arrestato. L'uomo ha detto di essersi impaurito alla vista della polizia. Gli investigatori non escludono che stesse cercando di fuggire all'estero coi figli, che aveva portato con sé a Firenze: in una giacca aveva soldi e i passaporti, il suo e quelli dei figli, tutti bambini tra i 6 e gli 11 anni.

Redazione online