Parente del boss sposo in elicottero

Antonio e Aurora sposi. Per la gioia degli invitati, immortalati accanto a elicottero e bolidi a quattro ruote, e le imprecazioni dei poveri residenti di Nicotera. Quelli non invitati, si intende. A un anno di distanza dal funerale dello scandalo (quello di Vittorio Casamonica n.d.r.) ecco il matrimonio finito in Procura, con un centro abitato «sequestrato» per l’occasione e un elicottero stavolta senza petali ma con due sposini da recapitare nella piazza principale del comune calabrese. Largo Roberto il Guiscardo, quindi, l'elisuperficie prescelta e non - come previsto - il centro sportivo, ritenuto forse fuori mano e inelegante. Traffico bloccato...

Sil. Man.