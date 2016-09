Ecco le antenne d’ascolto del Kgb nel Lazio

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Il dossier Mitrokhin non arrivò integrale in Italia. Adesso c’è la prova. Ed è in questa paginetta in cirillico che potete vedere pubblicata con annessa la traduzione in inglese. L’informazione era sensibile perché conteneva praticamente l’ubicazione di alcune delle antenne d’ascolto del Kgb nella capitale italiana: una a Monte Mario, una appena sopra piazzale Clodio, dove sono gli uffici giudiziari più importanti del Bel Paese, una all’Inviolatella e un’altra vicino all’ambasciata russa in via Nomentana, il posto più ovvio, come nella lettera scarlatta di Nathaniel Hawthorne, dove piazzare una centrale di intercettazione. Naturalmente c’erano antenne un po’ ovunque. «…Punto 318 la residenza romana del Kgb ha deciso di effettuare sopralluoghi visivi e fotografici… Sopralluoghi nelle seguenti città italiane di Acilia, Tenuta, Rocca Priora, per la zona Sud di Roma, Palo per l’Ovest di Roma e Fogliano, Morlupo, San Pancrazio per il Nord di Roma e il sopralluogo ha verificato che fosse rispettata la qualità delle informazioni ritrasmesse dalle antenne e delle radio localizzate nel distretto di Roma…». L’operazione in codice si chiamava...

Dimitri Buffa