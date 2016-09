L’associazione «Cassino città per la pace» sul piede di guerra Se l’abbazia è un business

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Albaneta-Farm Montecassino. Una pagina ufficiale su Facebook per rendere noto, a tutto il mondo, il più grande business che la storia ricordi e che vede come principale protagonista il monastero benedettino di Montecassino. L’abbazia fondata da San Benedetto da Norcia e considerata «faro di Cristianità» in Europa è nuovamente al centro di una bufera mediatica. Dopo l’annuncio di voler realizzare nei pressi del cimitero polacco, una fabbrica di birra con annesso bed and breakfast, la presentazione della nuova Farm ad agosto, i gestori dell’area data in affitto dal monastero per 20 anni, hanno chiesto, con il beneplacito dell’autorità ecclesiastica, il pagamento di un pedaggio per percorrere la Cavendish Road.

Per questo l’Associazione «Cassino città per la pace» ha «congelato» l’edizione 2016 della «storica camminata». La Cavendish Road fu costruita dai genieri neozelandesi durante il conflitto mondiale e fu percorsa dai cairesi e dalle famose «parrelle», le donne di Caira che trasportavano le attrezzature, il cibo e l’acqua in testa per i loro uomini che ricostruivano Montecassino, ed è stato per decenni sentiero religioso in occasione della Pentecoste. Da oggi, per percorrere la Cavendish Road, si paga un dazio. A chiederlo all’Associazione «Cassino città per la Pace», che per il quarto anno consecutivo ha organizzato la camminata «Alla riscoperta della Cavendish Road», è l’affittuario della strada e di altri beni storici e naturalistici appartenenti all’Abbazia di Montecassino. «Non possiamo cambiare lo scopo dell’iniziativa – spiega il Presidente dell’Associazione Angelo Fardelli – Siamo una Onlus e non ci muoviamo a scopo di lucro. Non possiamo quindi chiedere denaro alle cinquecento persone che anche quest’anno si sono iscritte, per pagare l’accesso ad un sentiero che da sempre rappresenta un monumento storico e naturalistico e che grazie alla nostra e ad altre associazioni del territorio, è stato riscoperto, ripulito e riportato alla luce».

Locandine pronte, richiesta di autorizzazione all’Abbazia inviata, evento già ampiamente pubblicizzato sui canali on line, inviti all’Ambasciata Polacca arrivati con tanto di risposta positiva, patrocini gratuiti dal Comune di Cassino, dal Consiglio regionale del Lazio, dalla Camera di Commercio, iscrizioni già effettuate, organizzazione e logistica pronte. «Abbiamo chiesto già cinque euro a persona per il pranzo, un primo un secondo e un contorno con una bottiglietta di acqua più l’assicurazione a persona. Si tratta di spese vive, reali, materiali. L’organizzazione e la logistica sono complesse e necessitano di tanto impegno – spiega Angelo Fardelli – Pagare un pedaggio per arrivare al monumento Polacco al quale deporre dei fiori come facciamo da tre anni, ci sembra una richiesta assurda e che non ha ragione di esistere. Ringraziamo il Comune di Cassino per averci dato il patrocinio gratuito e lo invitiamo a ragionare su questa vicenda. Su quella strada c’è ancora a terra il sudore dei nostri genitori e dei nostri nonni che l’hanno percorsa per ricostruire Montecassino, oltre al sangue di chi ci ha lasciato la vita per dare un futuro a tutti noi. Non concepiamo assolutamente la richiesta di dover pagare. Credo che già noi cassinati abbiamo pagato abbastanza e queste iniziative, come la camminata lungo la Cavendish Road, servano proprio a rilanciare in ogni occasione il monito della pace. Ci dispiace tantissimo, ma non possiamo pagare un pedaggio dopo che abbiamo ripulito il sentiero e da tre anni lo abbiamo riportato alla luce e fatto conoscere a tutti, compresi gli stessi cittadini di Cassino che non erano a conoscenza di un monumento di così grande valore storico. Per ora "congeliamo" la camminata».

L’evento è dunque sospeso. E non poteva mancare l’intervento di Edoardo Grossi, sostituto console del Touring Club che in una nota ricorda come «la natura della strada Albaneta è scritta negli atti del Comune di Cassino, del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, del Demanio dello Stato e del Comune di Villa Santa Lucia. I documenti sono già in possesso della Procura della Repubblica di Cassino, del Ministro Franceschini e del Senatore Cardiello. Chiedere un pedaggio, su una strada pubblica da millenni, è un tentativo di truffa. Spero che la magistratura apra un’inchiesta su questo grave atto».

Angela Nicoletti