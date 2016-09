Dal polonio ai report rispunta Scaramella

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Dalle notizie che ci arrivano dalla Gran Bretagna una cosa salta agli occhi: che il tanto discusso consulente della Mitrokhin, Mario Scaramella, sfiorato dalla spy story sugli avvelenamenti da polonio, forse qualche ragione ce l'aveva. Se non altro perché già nel 2005 diceva ciò che solo oggi emerge dall'archivio Churchill, ovvero che in tutta Italia erano state piazzate antenne di spionaggio del Kgb. Antenne di cui si parlava nel dossier inviato dagli inglesi agli 007 italiani che però - denunciò Scaramella - nel dossier poi reso pubblico non figuravano. Proprio per questo motivo fu oggetto prima di ostracismo politico (poi finì anche coinvolto in inchieste giudiziarie) e in seguito di dileggio pubblico allorché finì coinvolto in una strana, stranissima, storia sotto il Vesuvio E invece dalle indagini inglesi risulta chiaramente che dopo che Litvinenko morì (avvelenato con il polonio) iniziò anche la fase due dell’azione di discredito nei confronti di questo consulente. Era il novembre 2006 e la Commissione Mitrokhin era stata chiusa nell’aprile precedente senza che i lavori giungessero a nulla di concreto. Ma negli incontri tra Scaramella e Litvinenko vennero invece fuori le conferme che al dossier Mitrokhin inviato in Italia mancavano parti sensibili. Oltre a quella sulle antenne del Kgb probabilmente...

