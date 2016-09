Dai Casamonica a Nicotera rispunta il pilota Enrico

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Da Roma a Vibo Valentia sorvolando ogni regola. Dietro al funerale di Vittorio Casamonica e al matrimonio di Antonio Gallone, imparentato con il clan Mancuso, c’è sempre lui: Enrico Abagnale. Il pilota, a bordo del monomotore R22 che lanciò i petali di rosa sulla Chiesa di Don Bosco il 20 agosto 2015, compare a un anno di distanza a Nicotera. Da terra dà segnalazioni per l’atterraggio dell’elicottero sul quale i due sposini giovedì scorso hanno celebrato l’unione appena consacrata. Il «Robinson 44 Ipema», lustrato all’uopo, risulta sia stato fornito dalla ditta Rotor Tech di cui è responsabile Giuseppe Pennino, spesso in affari con il pilota già condannato dall’Enac con la sospensione della licenza di volo per 33 mesi. Ai comandi dell’elicottero atterrato a Nicotera un altro...

Silvia Mancinelli