Via dal ristorante con il cibo avanzato

Anche se ora esiste una legge sugli sprechi alimentari, più di un italiano su tre, il 36%, quando esce dal ristorante porta a casa talvolta gli avanzi con la cosiddetta «Family bag», e una percentuale del 22%, invece, ritiene che sia da maleducati, da poveracci e volgare o si vergogna comunque a richiederla. Mentre il 18% degli italiani non lascia alcun avanzo quando va a mangiare fuori. Il quadro tratteggiato dall’indagine Coldiretti-Ixè sui comportamenti alimentari degli italiani divulgata nel primo week end dopo l’entrata in vigore, per l’appunto, della legge 166/16 sugli sprechi alimentari che «promuove l’utilizzo, da parte degli operatori nel settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l’asporto degli avanzi di cibo». Un tema diventato centrale, che ha conquistato maggiormente un ruolo primario nel dibattito nazionale e internazionale sicuramente dopo Expo 2015. I dati fanno il paio con quelli di una recente indagine di Waste Watcher, l’Osservatorio nazionale sugli sprechi di Last Minute Market/Swg, secondo cui il 90% degli italiani ritiene che nei ristoranti avanzi una grande quantità di cibo, e ben il 41%, però, si vergogna nel richiedere di portare a casa il cibo eccedente. Il primo freno alla diffusione a casa nostra della sportina porta avanzi rimane, dunque, quello dell’imbarazzo. Pure se, analizzando i risultati dell’analisi snocciolati dall’associazione degli imprenditori agricoli, sotto questo profilo oggi siamo più bravi. «Lo scorso anno a chiedere gli avanzi in Italia erano, infatti, appena il 20%», sottolinea Coldiretti, «anche se si tratta di un’abitudine che non ha ancora contagiato capillarmente la Penisola, dove permangono molte resistenze». «Di fronte a questa nuova esigenza, la ristorazione - continua la Coldiretti - si attrezza e, in un numero crescente di esercizi, per evitare imbarazzi, si chiede riservatamente al cliente se desidera portare a casa il cibo o le bottiglie di vino non finite, e si mettono a disposizione confezioni o vaschette ad hoc, spesso realizzate con materiale riciclabile e con design gradevole». Perché il packaging ha un ruolo strategico in fatto di sostenibilità. Così, la Confederazione degli imprenditori agricoli ricorda che la fondazione Campagna Amica, promossa dalla Coldiretti, rende disponibile, attraverso la propria rete di vendita di mercati, fattorie ed agriturismi, l'agribag antispreco, delle vaschette richiudibili dove conservare il cibo avanzato. Sotto questo aspetto, da ricordare il lancio, di recente, della «Doggy Bag» di Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) e Slow Food contro lo spreco alimentare, alias il porta avanzi d’autore dopo Milano sbarcato anche nei ristoranti della Capitale. Un progetto caratterizzato da una forte valenza sociale, culturale e ambientale che ha promosso e stimolato l’impegno di consumatori e ristoratori. Disegn e creatività italiani uniti insieme per un obiettivo concreto e di prim’ordine. Insomma, offrire una seconda vita ad importanti vini o cibi lavorati con arte e passione che i clienti non terminano e il personale di sala riporta in cucina è ora facile, a portata di mano e simpatico. Del resto, proporre un modo per affrontare lo spreco alimentare, al ristorante e altrove, è anche un modo per incoraggiare nuovi stili di vita più responsabili e forme di economia più sobrie e al passo col mondo. «Chiedere di portare a casa il cibo avanzato quando si va a mangiare fuori è un comportamento molto diffuso in altri Paesi, a partire dagli Stati Uniti dove – riferisce ancora la Coldiretti - il cartoccio degli avanzi è una prassi consolidata per gli stessi vip, come dimostra il fatto che è stato richiesto anche dalla first lady Michelle Obama nella sua visita in Italia». Intanto, gli sprechi alimentari costano all’Italia 12,5 miliardi, «peraltro persi per il 54% al consumo, per il 21 nella ristorazione, per il 15 nella distribuzione commerciale, per l’8% nell’agricoltura e per il 2 nella trasformazione». E, in media, c’è pure da dire, che «ogni italiano ha gettato nel bidone della spazzatura ben 76 chili di prodotti alimentari durante l’anno. Anche se i progressi su questo fronte si stanno facendo: la situazione tra le mura domestiche sta migliorando. 6 cittadini su 10 hanno diminuito o annullato gli sprechi, facendo la spesa in modo più oculato, utilizzando gli avanzi nel pasto successivo o guardando con più attenzione la data di scadenza». La strada è comunque tracciata: la rivoluzione culturale è partita.

Valentina Conti