Terremotati via dalle tende da venerdì

Amatrice volta pagina. Dopo la devastazione arriva l’ora della ricostruzione. Lo annuncia il sindaco del comune colpito dal sisma il 24 agosto scorso. «Il tempo dell'emergenza è alle spalle. Ora iniziamo una nuova fase, siamo pronti a partire con lo smontaggio delle tendopoli, che incomincerà venerdì prossimo». Sono le parole di Sergio Pirozzi, primo cittadino di Amatrice. «Entro il prossimo weekend, d'accordo con le istituzioni regionali - aggiunge - daremo avvio alle operazioni per consentire in tempi ragionevoli il rientro dei cittadini di Amatrice in edifici più consoni. Abbiamo le liste di chi ha scelto il contributo per la sistemazione autonoma, quelle di chi potrà rientrare nella prima casa perché agibile, quelle di chi ha messo a disposizione la propria seconda casa per chi non ha più un tetto e l'elenco di quanti preferiscono gli alberghi. Dal prossimo weekend iniziamo a costruire la nuova Amatrice». Dalla prossima settimana si aprirà una nuova fase. Determinante, in questi giorni, è stata l’azione congiunta di persuasione dell’amministrazione comunale, forze dell’ordine e protezione civile. Nella tendopoli di Amatrice sono rimasti circa 240 sfollati. Il numero è un dato provvisorio perché in queste ore molti stanno decidendo dove andare...





Francesca Pizzolante