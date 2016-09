Giovane operaio schiacciato da trasportatore

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



TARANTO Un operaio di 26 anni, è morto ieri mattina in un incidente sul lavoro,mentre lavorava al nastro trasportatore, all’Ilva di Taranto. Il giovane lavorava per l’azienda Steel Service. «L’ultimo incidente mortale - ricorda il segretario generale Fim Cisl Marco Bentivogli - si era verificato a novembre dell’anno scorso, quando un altro operaio, Cosimo, era rimasto schiacciato da un tubo: non è passato neanche un anno e si è verificato di nuovo, un’altra morte innocente e un’altra famiglia distrutta. È assurdo, inaccettabile morire di lavoro nel 2016. Da anni come FIM sosteniamo che salute e sicurezza sono la precondizione essenziale del lavoro in Ilva e ci stiamo impegnando ogni giorno con i nostri rappresentanti alla sicurezza per raccogliere segnalazioni dai lavoratori su impianti non sicuri e intervenire subito. Non facciamo e non faremo sconti su questo». Cordoglio è stato espresso dal ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti. «La morte dell'operaio Giacomo Campo mi addolora profondamente. Mi stringo ai suoi cari e alla sua comunità». Intanto le Rsu dell’Ilva di Taranto hanno proclamato uno sciopero immediato fino a stamattina.

Redazione online