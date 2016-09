Così Renzi si sceglie i dirigenti delle Regioni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Una riforma pensata «contro» la dirigenza pubblica che anticipa un taglio del 40% delle posizioni di vertice dello Stato e degli enti locali. E che introduce anche in Italia un modello all’americana di spoil system, quello che consente al governante di turno di azzerare in un sol colpo i capi della macchina burocratica e di piazzare i propri fedelissimi, indebolendo il loro ruolo e mettendoli di fatto alle dipendenze dell'esecutivo e non della Nazione come previsto dalla Costituzione. Un sistema che colpirebbe non solo la macchina statale ma anche i gangli amministrativi regionali, configurando a quel punto un’autentica ingerenza del governo centrale in quello locale, in barba al rispetto dell’autonomia costituzionale. Sarebbero questi secondo le indiscrezioni raccolte nei corridoi ministeriali i veri motivi della scrittura del provvedimento che crea il ruolo unico della dirigenza pubblica: istituire una sorta di mercatino delle funzioni dal quale il potente di turno attinge funzionari fedeli senza il rispetto di criteri oggettivi di scelta. Renzi, secondo i rumors, avrebbe costruito una riforma unilaterale e verticistica per accordarla con quella costituzionale, con la legge elettorale e con le norme del sistema informativo anticorruzione con l’obiettivo di togliere autonomia ai corpi dello Stato e di aumentare, così, il grado di autoritarismo del governo.

Insomma la creazione di un unico albo di dirigenti, annullando la distinzione tra prima e seconda fascia, che è una sorta di demarcazione tra le più grandi responsabilità assegnati ai primi e le minori dei secondi, apre le porte alla possibilità per l’esecutivo per scegliere, ad esempio, per un dipartimento di un ministero non quelle professionalità che hanno già ricoperto funzioni simili ma anche un segretario di un qualunque Comune d’Italia con minore esperienza e conoscenza. Annullando percorsi e storie professionali con un colpo di spugna. Non è una possibilità remota, ma concreta e già verificatasi con l’arrivo a Palazzo Chigi guidato da Renzi, in uno dei posti più delicati come il dipartimento degli affari giuridici e legislativi (quello che materialmente scrive le leggi) del capo dei vigili del comune di Firenze, Antonella Manzione. Una nomina che al tempo, tra le polemiche, fu contestata dalla Corte dei Conti che la registrò con riserva. Più in generale, a prescindere dal caso specifico, la macchina di un ente locale non è certamente paragonabile quanto a complessità di guida a quella di un grande dicastero. Ma per il governo Renzi questo non sarebbe un problema. Lo è sicuramente per la collettività, che rischierebbe di veder vanificate specializzazioni maturate in anni di esercizio dagli alti dirigenti, in ossequio al volere del potente di turno.

Non solo questo. Il provvedimento della Madia secondo i burocrati li mette in una posizione di grande incertezza. Nonostante la vincita di un concorso, infatti, terminato l’incarico iniziale il dirigente entra in un albo di nomi, nel quali sono registrati tutti gli alti funzionari del Paese e che, dalla fine del loro mandato, devono iniziare la ricerca di un nuovo posto rispondendo alle richieste delle varie amministrazioni. Con tutte le difficoltà del caso. A meno che non si abbia la la fortuna di entrare nelle grazie della politica in senso lato (non solo centrale ma anche locale) che li può nominare con grande facilità (quasi con il meccanismo di una chiamata diretta) annullando però ogni loro spazio di autonomia. Un mercato insomma. Dal quale però qualcuno rischia di rimanere fuori. Se non si trova un posto, infatti, si entra in un limbo nel quale più si resta inattivi più ci si vede tagliato lo stipendio. Fino alla retrocessione a funzionario. Una situazione che ha creato il timore in molti, supportato anche da voci fondate, che il prossimo passo della riforma, sia un riordino delle posizioni disponibili. Al ribasso ovviamente, e cioè con meno posti a disposizione. Secondo i rumors a saltare, nell’opera di riorganizzazione, che passerà senza problemi grazie alla benedizione della spending review, sarà il 40% delle attuali posizioni con la creazione di altrettanti esuberi tra i dirigenti. Che hanno però meno tutele e ammortizzatori rispetto ai sottoposti.

Tra le altre perplessità espresse sul provvedimento anche la possibilità che la longa manus del governo possa ingerire sulle scelte territoriali. Un’invasione di campo non remota. La commissione che deve valutare le candidature per un posto dirigenziale è composta da persone di nomina governativa. Dunque quando una Regione ha bisogno di nominare un capo di un dipartimento o un ufficio di diretta collaborazione si troverà di fronte una rosa di nomi scelti a livello centrale. Un profilo che agita non poco i governatori.

Infine nel delicato iter del provvedimento è anche da segnalare l’ombra di un potenziale conflitto di interessi. Il capo dell’ufficio legislativo della Funzione pubblica che ha scritto le norme con l'ex ministro Sabino Cassese è Bernardo Mattarella, figlio del capo dello Stato che dovrà apporre la sua firma sul testo finale. Un conflitto in via di soluzione però perché, tra pochi giorniBernardo lascerà l'incarico al ministero per seguire la docenza universitaria.

Filippo Caleri