Bottiglie di Barbera per aiutare i malati di Sla

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



A Roma in piazza Madonna ai Monti. Oggi i volontari di Aisla, l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, saranno in oltre 150 piazze italiane per celebrare la Giornata Nazionale sulla Sla e raccogliere fondi da destinare al sostegno delle persone colpite da questa malattia, che sono oltre 6.000 in Italia. L'iniziativa nelle piazze prende il nome di "Un contributo versato con gusto": con un'offerta di 10 euro sarà possibile ricevere una bottiglia di vino Barbera d'Asti Docg. Grazie al sostegno di Regione Piemonte, del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato e della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, i volontari di Aisla potranno portare nelle piazze coinvolte oltre 12.000 bottiglie di vino.

L'appuntamento di quest'anno è particolarmente importante perché ricorre il decennale del 18 settembre 2006, data storica in cui le persone con Sla scesero in piazza a Roma per chiedere al ministero della Salute precise garanzie sul diritto alla cura e all'assistenza. I fondi raccolti saranno utilizzati da Aisla, presente sul territorio italiano con 63 rappresentanze territoriali e 300 volontari distribuiti in 19 regioni, per sostenere "L'Operazione Sollievo" il progetto dell'associazione che prevede attività gratuite a sostegno delle persone con Sla, come consulenze psicologiche, legali e fiscali e contributi economici per le famiglie in difficoltà che hanno bisogno di una badante o di strumenti per l'assistenza (letti speciali, comunicatori). Grazie all'Operazione Sollievo, avviata nel 2014, Aisla ha potuto aiutare oltre 200 famiglie con interventi concreti realizzati con 300.000 euro di donazioni

G. O.