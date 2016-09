«Appalto al buio». Condannato Balducci

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



«Ha stipulato un contratto di appalto "al buio"», per la ristrutturazione del quartier generale dei Servizi segreti a Roma, «senza avere a disposizione la necessaria coperatura finanziaria». Per i giudici contabili «è evidente la sua irresponsabile condotta violativa delle più elementari norme di contabilità pubblica, di buona amministrazione e di corretto uso di risorse pubbliche». Con questa motivazione Angelo Balducci, allora Provveditore alle opere pubbliche per il Lazio, è stato condannato dalla Corte dei conti del Lazio a risarcire 887.897 euro all'erario...





Valeria Di Corrado