Alimenti e farmaci ora il riciclo conviene

È entrata in vigore il 14 settembre la Legge sugli sprechi alimentari (Legge 19 agosto 2016 n.166), approvata dal Senato il 2 agosto scorso. L’Italia è il secondo Paese europeo a dotarsi di una normativa di questo tipo dopo la Francia. Fine del provvedimento: la riduzione degli sprechi nelle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione dei prodotti attraverso la realizzazione di obiettivi prioritari. Quali favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano; favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale; contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti; contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma, nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica; infine, non da ultimo per importanza, contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni. La legge rappresenta l’ultima tappa di un percorso iniziato anni fa conclusosi con un testo che chiarisce e semplifica le modalità con cui si può donare. Sarà, senza dubbio, un riferimento per il settore agricolo, per quello della ristorazione, per il Terzo settore e i soggetti che si occupano delle eccedenze alimentari a fini caritativi. È altresì una legge che non prevede sanzioni al contrario di quella francese, perché muove dall’intento sostanziale della valorizzazione delle buone pratiche, coinvolgendo quanti più soggetti a partecipare alla rete solidale costruita step by step negli ultimi anni. Dunque, incentivi e semplificazione burocratica in prima linea. Cosa cambia realmente per il cittadino? Per chi possiede un’attività nel settore alimentare diventa più semplice donare le eccedenze a bisognosi ed organizzazioni no-profit e ricevere benefici a livello fiscale. In concreto, c’è la possibilità di avere sconti sulla tassa rifiuti, in misura proporzionale al cibo o al materiale che si è donato, a patto che la donazione sia tracciata e sia possibile fornirne prova. Anche mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità possono fare la propria parte perché ci sono specifiche linee guida. L’obiettivo per l’Italia è quello di dimezzare gli sprechi alimentari in dieci anni, superando i target definiti dall’Unione Europea per il 2020.

