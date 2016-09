Tragedia all'Ilva, operaio muore schiacciato da un nastro trasportatore

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Tragedia all’Ilva di Taranto dove intorno alle sette di questa mattina un giovane operaio di 25 anni, Giacomo Campo di Roccaforzata (Ta), è rimasto schiacciato da un rullo mentre faceva manutenzione a un nastro trasportatore ed è morto sul colpo. L’operaio lavorava per una ditta esterna, la Steel service. L’incidente si è verificato negli impianti che servono l’altoforno 4. Stando a quanto riferito dalla stessa Ilva, il nastro trasportatore dello stock house che trasporta materiale nell’altoforno 4, danneggiato a seguito di un taglio longitudinale, era stato fermato durante la notte per consentire l’intervento di riparazione. “Come da procedura –informa l’azienda – il nastro è stato preventivamente messo in sicurezza ed è stato privato di alimentazione elettrica. Nonostante l’applicazione di tutte le misure di sicurezza, durante le attività di rimozione del materiale ferroso che si era depositato sul rullo di invio, effettuate dal giovane operaio con un tubo aspirante, il nastro si è attivato e lo ha trascinato”. Fonti sindacali riferiscono che l’incidente probabilmente si è verificato per la perdita di equilibrio meccanico tra il nastro e il gigantesco rullo, grande più di due metri, dal quale il giovane è stato schiacciato. Sotto shock lo zio dell’operaio, collega di lavoro nella stessa ditta, che ha assistito all’incidente e ha dato l’allarme insieme ad altri colleghi. Sul posto sono intervenuti gli ispettori del Lavoro, i vigili del fuoco e i carabinieri per stabilire insieme al pm la dinamica dell’incidente. I sindacati dei metalmeccanici hanno convocato uno sciopero immediato e chiesto un incontro col prefetto di Taranto.

Redazione online